Noboa dice que Israel quiere "ayudar" a Ecuador en la lucha contra los cárteles

De gira internacional, el reelecto presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó este jueves en una entrevista exclusiva con AFP que Israel quiere "ayudar" a Quito con inteligencia en la guerra contra los cárteles que desangran al país sudamericano.

Otrora considerado un faro de paz en una región conflictiva, la pequeña nación andina de casi 18 millones de habitantes está envuelta en una sangrienta guerra territorial entre narcos y mafias internacionales rivales que se disputan el tránsito de cocaína.

El joven mandatario de 37 años, reelegido presidente a mediados de abril, realiza una gira por Europa y Oriente Medio en la que busca aliados internacionales en su guerra contra el crimen organizado.

Estuvo en Italia, Ciudad del Vaticano, España, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Reino Unido y Francia.

En Israel, habló con el gobierno "para cooperación e inteligencia, cooperación en seguridad en puertos y fronteras. (...) Y en eso el Estado de Israel, asimismo como los Emiratos Árabes Unidos con sus sistemas de inteligencia, nos quieren ayudar", aseguró Noboa en París, última etapa de su periplo.

"Para nosotros eso es esencial, ya que por allí, en las zonas o en las rutas hacia los puertos, es donde está la violencia", dijo el mandatario ecuatoriano.

Pero sobre su polémico proyecto de autorizar bases militares extranjeras en Ecuador, hoy prohibidas por ley, para combatir el narcotráfico, admitió que "no hay en este momento un interés máximo".

Recientemente Noboa planteó al Congreso que se elimine de la Constitución la prohibición de establecer bases militares extranjeras como la que tuvo Washington hasta 2009 en el puerto pesquero de Manta (suroeste) para vuelos antidrogas.

- Abierto a restablecer relaciones con México -

Heredero del imperio bananero más poderoso de Ecuador, Noboa fue reelecto presidente hasta 2029 con una holgada diferencia de 11 puntos sobre la izquierdista Luisa González.

"En nuestros números pensábamos un poquito menos, pero la gente respondió positivamente", dijo el presidente sobre su tan abultada como inesperada ventaja, teniendo en cuenta que en la primera ronda de febrero, solo 17.000 votos lo separaron de la delfín del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017).

González clamó fraude. Pero Noboa refuta estas alegaciones. "Me da un poco de pena y de decepción porque deberíamos mirar hacia adelante, deberíamos trabajar para el futuro", dijo Noboa al equipo de AFP, al que recibió en un salón de un palacio parisino.

Noboa se mostró por otra parte abierto a restablecer las relaciones diplomáticas con México, rotas desde 2024, pero con la condición de no liberar al exvicepresidente correísta Jorge Glas, condenado por corrupción.

"Estamos abiertos, podemos conversar y podemos trabajar juntos siempre y cuando la condición no sea liberar gente sentenciada por la ley ecuatoriana", dijo en referencia a Glas, a quien México otorgó un asilo que Ecuador desconoce.

El quiebre entre México y Ecuador se dio después de que Noboa ordenó una incursión policial en la embajada mexicana para capturar a Glas, quien se encontraba allí asilado.

El gobierno de Claudia Sheinbaum en México aún se abstiene de reconocer el triunfo de Noboa luego de las acusaciones de fraude de González, descartadas por observadores de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos.

"No me sorprende, no estoy en la lista de sus personajes favoritos", dijo el ecuatoriano, refiriéndose a la presidenta izquierdista de México.

"Pero tampoco [estoy en la lista de personajes favoritos de Daniel] Ortega en Nicaragua o [Nicolás] Maduro en Venezuela, recalcó.