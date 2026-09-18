"Nos está haciendo más estúpidos": las opiniones encontradas en el mundo sobre la IA

La amenaza de un peligro catastrófico por el avance de la inteligencia artificial ha desatado un debate mundial sobre cómo debe ser regulada.

AFP habló con personas de distintos países sobre sus temores y esperanzas respecto al futuro de la IA, mientras los principales laboratorios estadounidenses piden una desaceleración coordinada de sus trabajos más avanzados en esta tecnología.

Chile: "Nos está haciendo más estúpidos"

La estudiante de publicidad Catalina Cruz, de 19 años, considera que la IA "nos está haciendo más estúpidos" porque "la gente ya no es capaz de pensar por sí misma".

"También está el problema medioambiental, porque consume demasiada agua", añadió, y sostuvo que esta tecnología "definitivamente" necesita regulación.

Sin embargo, Constanza Medel, terapeuta ocupacional de 29 años, ve la IA "como un beneficio, siempre que uno tome las precauciones adecuadas".

Italia: "Me da miedo"

En el centro de Roma, la arquitecta Frida Awrohum, de 43 años, dijo que intenta utilizar herramientas de IA en su vida profesional porque le aportan ideas nuevas.

"Pero, en mi vida privada, todavía me dan miedo", confesó, y añadió que prioriza el aspecto "humano" de su trabajo.

Diego Sermattei, de 18 años, afirmó que la IA puede ser muy útil para estudiantes como él, porque "solo tienes que buscar algo y lo encuentras enseguida".

Indonesia: "¿Podría alguna persona responder mejor?"

"A veces, cuando comparto mi vida personal con la IA, pienso: ¿habría algún ser humano capaz de responderme tan bien como lo hace la IA?", dijo la estudiante Astrid Anindya, de 18 años.

Anindya utiliza varios chatbots para buscar información y obtener ayude en redactar de forma eficaz sus solicitudes de empleo.

"A veces dan información incorrecta. Por eso suelo contrastarla,`pasando de ChatGPT a Gemini", explicó, en referencia a los productos estrella de OpenAI y Google, respectivamente.

Estados Unidos: "Desatamos a la bestia"

"La IA ya está aquí. Desatamos a la bestia", afirmó Maliyka Muhammad, una analista de 46 años del estado de Nueva York, que considera que "un consorcio de personas" sería la mejor opción para regularla.

Lucy Pen, ingeniera de software de 30 años en San Francisco, ya ha visto cómo en su trabajo pasó de escribir códigos ella misma a que agentes de IA lo hagan por ella.

"Quizás en el futuro ya no me necesiten ni siquiera para dar instrucciones a la IA", dijo.

Brian Diaz, enfermero neoyorquino de 26 años, sostuvo que "la humanidad tiene que desarrollarse", aunque reconoció que la IA podría causar daños si cae en malas manos.

"O te subes al tren o te quedas atrás", afirmó.

China: "Verdaderas dificultades"

En las calles de Shanghái, Xie Zongbo, de 42 años, señaló que "ninguna tecnología nueva se desarrolla de manera totalmente fluida".

"Aprenderemos poco a poco a minimizar sus impactos negativos para que sus aspectos positivos puedan servir mejor a la humanidad y ofrecer mayores comodidades", afirmó.

Jenny, una trabajadora farmacéutica de 50 años que prefirió no dar su apellido, dijo que "las empresas no pueden regularse a sí mismas".

En su opinión, deben ser controladas mediante políticas y leyes.

El empresario Yang Shuai, de 42 años, teme que las futuras generaciones afronten "verdaderas dificultades" debido a los obstáculos que encontrarán al buscar empleo.

Francia: "Estamos dejando que ocurra"

Romain Hamel, de 34 años y en formación para convertirse en conductor de trenes, dijo en París que la IA se desarrolla tan rápido que "todavía no tenemos suficiente perspectiva".

"No estamos poniendo suficientes barreras por el momento; estamos dejando que ocurra", afirmó, aludiendo a una carrera impulsada por Estados Unidos y China.

"No quiero decir que no haya suficiente regulación, porque en Europa regulamos mucho, pero creo que deberían introducirse más marcos para evitar abusos o que perdamos el control sobre ella", añadió.

Israel: "Puede acabar con nosotros"

"Al igual que ocurre con internet, cada país tiene su propia autoridad, pero seguimos necesitando algo global", afirmó el ingeniero de software Tal Reinfeld.

El creador de contenido Yotam Katzor, de 32 años, expresó su preocupación por lo que ocurrirá cuando los seres humanos ya no sean los más inteligentes del planeta.

"Si quiere, puede acabar con nosotros. Pero todavía tenemos el poder de imponernos" mediante la regulación, dijo.

burs-kaf/mjw/ahg/erl