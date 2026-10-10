"Nos mienten": un año después, los gazatíes no creen en el alto el fuego mediado por EEUU

Un año después de que se anunciara un alto el fuego en la Franja de Gaza, mediado por Estados Unidos, los residentes que siguen viviendo en campamentos de desplazados bajo bombardeos aéreos israelíes casi diarios dicen que la tregua no ha traído la paz prometida.

Aunque Israel ha reducido la intensidad de sus ataques, ha mantenido sus bombardeos y ahora controla alrededor del 70% de Gaza, mientras que la reconstrucción del devastado territorio palestino prevista en el plan de alto el fuego aún no se ha materializado.

"Nada ha cambiado para mejor; todo ha empeorado. Nos mienten, todo es mentira", dijo a la AFP Fátima Awkal, una mujer desplazada en la ciudad de Gaza.

"Los mártires siguen cayendo, la gente sigue resultando herida, los bombardeos continúan y ni siquiera podemos encontrar un momento de paz por el zumbido constante de los drones sobre nuestras cabezas".

En las calles de la ciudad de Gaza, hileras de tiendas de campaña blancas bordean pasillos que han sido despejados de los escombros de las casas destruidas, mientras que, a lo lejos, las ventanas reventadas se abren como bocas en las fachadas de los edificios que siguen en pie.

Casi todos los más de dos millones de residentes de Gaza fueron desplazados al menos una vez durante la guerra que estalló con el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

La segunda fase del acuerdo debía incluir una transición política que dejara atrás el gobierno del movimiento islamista Hamás, con el tecnócrata Ali Shaath designado como jefe de un nuevo Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés).

Pero en la práctica Hamás sigue al mando de la seguridad, y Shaath ha mantenido un perfil bajo.

Israel controla todos los puntos de entrada al territorio y sigue permitiendo únicamente una cantidad limitada de ayuda, lo que mantiene el precio de los productos básicos demasiado alto para los gazatíes.