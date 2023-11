Oscar Pistorius, a la espera de conocer si obtiene libertad condicional

El excampeón paralímpico sudafricano Oscar Pistorius espera poder beneficiarse este viernes de la libertad condicional, diez años después del asesinato de su novia, incluso si la madre de la víctima estima que "no se rehabilitó" durante su detención.

Una comisión, compuesta por miembros de los servicios penitenciarios y civiles, está reunida en la cárcel donde Pistorius, de 37 años, purga su pena. Tras examinar su caso, especialmente su comportamiento en detención, esta comisión determinará si el condenado por asesinato es "apto o no para una reinserción social".

Pistorius "no se rehabilitó", estimó la madre de la víctima, June Steenkamp, en una declaración leída delante de la cárcel por un portavoz de la familia, que no obstante no se opone formalmente al pedido de liberación anticipada de Pistorius.

"Una rehabilitación exige que alguien se comprometa honestamente, con toda la verdad, con su crimen", señaló.

En caso de que la comisión apruebe la medida, su puesta en libertad efectiva podría demorarse, ya que el proceso para establecer las condiciones puede durar hasta un mes.

"No sabemos si el detenido, en caso de decisión a su favor, regresará a su casa hoy o tendrá que seguir otros programas" para su reinserción, precisó el portavoz de los servicio penitenciarios, Singabakho Nxumalo.

En la noche del 13 de febrero de 2013, el atleta mató a su pareja, la modelo Reeva Steenkamp, de 29 años, disparando cuatro veces a través de la puerta del baño de su habitación, en su residencia de Pretoria.

Detenido a primera hora de la mañana siguiente, negó haber matado a la joven en un ataque de rabia, y aseguró haberla confundido con un ladrón.

"Blade Runner", como se le conocía por sus prótesis de carbono, fue condenado a cinco años de cárcel por homicidio involuntario tras un primer juicio en 2014.

La fiscalía reclamó sin embargo la recalificación en asesinato y, en 2017, la Corte Suprema de Apelaciones, lo condenó a más de 13 años de reclusión.