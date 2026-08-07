Países del Pacífico fracasan en lograr una declaración contra una prueba misilística china

Diplomáticos de los países del Pacífico reunidos en Fiyi no lograron este viernes ponerse de acuerdo sobre una declaración conjunta que condenara la reciente prueba de China de un misil con capacidad nuclear en la región.

Pekín solo avisó con poca antelación a un puñado de naciones antes de realizar el lanzamiento de prueba de un proyectil balístico intercontinental el mes pasado, al hacer alarde de su poderío militar en una región donde busca desde hace tiempo ampliar su influencia.

Según analistas, el misil pareció caer en una zona del océano situada en algún punto entre las Islas Salomón, Nauru y Tuvalu.

Esto provocó la condena de varios líderes regionales, pero el Foro de las Islas del Pacífico, integrado por 18 miembros, aún no ha emitido una respuesta formal a la prueba.

El ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, dijo tras una reunión de varias horas que el grupo no había logrado ponerse de acuerdo sobre una declaración conjunta que condenara el lanzamiento.

No nombró a los dos Estados miembros que bloquearon el documento, pero se entiende que Kiribati y Nauru tenían poco interés en criticar formalmente a China, uno de sus principales socios.

"En realidad, no expusieron ninguna razón más allá de su desacuerdo", dijo Peters a los periodistas.

Los acusó de complacer "los deseos de socios externos, en lugar de los del Foro de las Islas del Pacífico".

Tuvalu, un aliado diplomático de Taiwán, también había pedido una posición coordinada y señaló que no recibió notificación previa de la prueba.

De la misma manera, la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, dijo en una entrevista de radio antes de la reunión que esperaba que China tomara nota de la "respuesta muy clara" ya enviada desde el Pacífico sobre la prueba.

Esta reunión de ministros de Exteriores se celebró antes de una cumbre plenaria de líderes en Palaos en septiembre. Se espera que China también sea el tema dominante allí.

Palaos es una de las pocas naciones del mundo con relaciones diplomáticas con Taiwán, isla democrática que Pekín reclama como parte de su territorio.

El año pasado, las Islas Salomón prohibieron a todas las naciones asociadas asistir a la reunión de líderes en Honiara a petición de China, que estaba preocupada por la posible participación de Taiwán.