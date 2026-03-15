Países nórdicos y Canadá refuerzan su cooperación en el Ártico ante las crecientes amenazas

Los cinco países nórdicos y Canadá acordaron el domingo en Oslo reforzar su cooperación en el Ártico, una región estratégica afectada por las tensiones internacionales y expuesta a las ambiciones de Rusia y Estados Unidos.

Reunidos en la capital noruega, los mandatarios de Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Canadá reafirmaron en un comunicado conjunto su compromiso con la cooperación y el derecho internacional "en una época marcada por el aumento de las tensiones geopolíticas, la guerra y una multitud de crisis".

Los seis Estados, miembros de la OTAN, mostraron su determinación en reforzar sus lazos en defensa, comercio, energía con bajas emisiones de carbono, tecnologías y acceso a los recursos minerales.

También reiteraron su compromiso para apoyar a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa.

"Con todo lo que está pasando actualmente —la guerra en Ucrania, el que Estados Unidos levante lamentablemente las sanciones contra Rusia y una guerra en Oriente Medio—, países como los nuestros deben permanecer unidos", dijo la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en una rueda de prensa.

Durante mucho tiempo, la región se vio protegida por el "excepcionalismo ártico", es decir, la idea de que funciona con normas de cooperación específicas al margen de las rivalidades estratégicas.

Sin embargo, las tensiones han ido aumentando desde el inicio de la guerra en Ucrania, que enfrenta a rusos y occidentales, pero también debido a los intereses en Groenlandia del presidente estadounidense Donald Trump.

"Todos nos enfrentamos a una lista cada vez mayor de desafíos: retos para la seguridad del Ártico, retos relacionados con la evolución de la naturaleza de la guerra y retos que se derivan de la interacción entre las nuevas tecnologías y los conflictos, tanto reales como virtuales, que se acercan a todos nosotros", subrayó el jefe del Gobierno canadiense, Mark Carney.

Esta reunión se produce cuando unos 32.000 soldados de 14 países de la Alianza Atlántica, entre ellos Estados Unidos, se entrenan para el combate en condiciones de frío extremo en el marco del ejercicio Cold Response (Respuesta Fría) en Noruega y Finlandia.

Al calentarse entre tres y cuatro veces más rápido que el resto del planeta, el Ártico despierta un interés cada vez mayor, ya que el derretimiento del hielo marino permite un mayor acceso a los recursos (hidrocarburos, minerales, pescado) y la apertura de nuevas rutas marítimas.

Los líderes nórdicos y canadienses consideraron que Rusia constituía, a su juicio, la principal amenaza que se cierne sobre la región.

"A más largo plazo, también se puede ver a China", precisó el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

En febrero, la OTAN puso en marcha la misión Arctic Sentry (Vigía del Ártico) para reforzar la seguridad en esta región, una iniciativa destinada a apaciguar a Trump, que codicia Groenlandia —territorio autónomo danés—, oficialmente por razones de seguridad nacional.