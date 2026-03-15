Pakistán afirma haber atacado instalaciones militares en Afganistán

Pakistán afirmó el domingo que atacó instalaciones militares y "escondites terroristas" en Kandahar, en el sur de Afganistán, en el marco de una escalada con el país vecino.Fuerzas pakistaníes "destruyeron infraestructura de apoyo y depósitos de equipo en Kandahar, utilizados por los talibanes afganos y terroristas contra civiles pakistaníes inocentes", señalaron fuentes de seguridad en Islamabad, bajo condición de anonimato.La ofensiva se produce en medio de nuevas tensiones entre ambos países.Desde hace meses, Islamabad acusa a Afganistán de dar cobijo al grupo de milicianos talibanes pakistaníes conocidos como TTP, responsable de numerosos atentados mortales en Pakistán, así como del grupo Estado Islámico en Khorasan (EI-K), lo que las autoridades afganas niegan.Habitantes de Kandahar indicaron a la AFP que vieron aeronaves militares sobrevolando la urbe, donde reside recluido el líder supremo de los talibanes afganos, Haibatulá Ajundzadá."Unos aviones militares sobrevolaron una montaña donde hay una base militar y a continuación se produjo una explosión", afirmó uno de ellos, añadiendo que había visto llamas elevándose desde el lugar.En tanto, el portavoz del Gobierno talibán, Zabihulá Mujahid, declaró a la AFP que los ataques alcanzaron "un centro de rehabilitación para toxicómanos" y "un contenedor vacío" en una montaña donde los soldados se refugian del sol, sin causar víctimas.