Pakistán y Afganistán acuerdan un "cese el fuego inmediato"

Pakistán y Afganistán acordaron una tregua "inmediata" en conversaciones mediadas por Doha, informó el domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar, luego de que al menos 10 personas murieran en bombardeos aéreos pakistaníes tras un pacto anterior.

"Durante las negociaciones, las dos partes acordaron un alto el fuego y el establecimiento de mecanismos de consolidación de la paz y la estabilidad duraderas entre los dos países", indicó el ministerio catarí en un comunicado.

El anuncio se dio luego de las conversaciones celebradas el sábado con mediación de Catar y Turquía.

Acordaron también sostener reuniones de seguimiento en los próximos días para asegurar la sostenibilidad de la tregua y verificar su cumplimiento, agregó el ministerio de Catar.

Afganistán acusó a Pakistán de violar una tregua previa de 48 horas que puso fin brevemente a una semana de enfrentamientos fronterizos, los cuales dejaron decenas de civiles y soldados muertos en ambos países.

Las fuerzas de seguridad pakistaníes dijeron que los bombardeos en la frontera afgana fueron contra un grupo de combatientes vinculados a los talibanes pakistaníes, en represalia por un ataque contra fuerzas paramilitares de Pakistán.

Tras el anuncio de la tregua, el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, confirmó el acuerdo y dijo que los dos bandos se encontrarían de nuevo el 25 de octubre en Estambul.