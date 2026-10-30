París decreta un toque de queda en dos zonas del centro antes nuevas protestas

La policía de París anunció el viernes un toque de queda en dos zonas del centro de la capital francesa durante las noches del sábado y el domingo para hacer frente a las manifestaciones contra la carestía y las celebraciones de Halloween.

Los toques de queda, entre las 23H00 y las 06H00, tienen el objetivo de "mantener o restablecer el orden" en previsión de posibles casos de "alteración del orden público", indicó la prefectura.

La policía también prohibió las manifestaciones por el centro de París convocadas para el sábado por el sindicato CGT y el movimiento de los llamados chalecos amarillos contra el alto coste de la vida, pero les autorizó a manifestarse en la periferia de la ciudad.

Ambos recorridos son incompatibles "con las exigencias del orden público" debido a la presencia "de numerosas comisarías de policía, sucursales bancarias, comercios y establecimientos de comida rápida", entre otros, indica la orden policial.

Los organizaciones que convocan las protestas volvieron a denunciar las prohibiciones y cambios de recorrido impuestos por la policía.

Unef, el principal sindicato estudiantil francés, denunció un intento de "amordazar la voz de los jóvenes" y anunció que intentará manifestarse en el centro de la ciudad pese a la prohibición.

Por su parte, otra organización estudiantil, Fage, anunció que recurirrá a la justicia para impugnar una decisión que "pone en peligro la seguridad".

A falta de poco más de medio año para las elecciones presidenciales, Francia vive un momento convulso, con un creciente malestar social que ha derivado en protestas, disturbios y saqueos.

El sábado pasado más de 1.400 personas fueron detenidas en el marco de las manifestaciones, a veces violentas, en varias ciudades del país.

Después de un primer estallido violento el 17 de octubre, cientos de miles de personas participaron el sábado en marchas en París y otras ciudades que, en su mayoría, transcurrieron pacíficamente.