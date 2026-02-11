Pedro Sánchez defiende los trenes españoles tras los accidentes y promete "justicia"

El sistema ferroviario de España "no es perfecto (...), pero es seguro", dijo este miércoles ante el Congreso el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en una comparecencia sobre los dos accidentes de tren que dejaron 47 muertos a mediados de enero y sobre los que prometió "justicia".

"Tomaremos las medidas necesarias" para que esos accidentes "no vuelvan a repetirse", aseguró el líder socialista, en referencia a unas tragedias que sembraron dudas sobre la seguridad de los viajes en tren en el país.

"Quiero que sepan que el Estado en su conjunto está haciendo y hará todo lo que esté en nuestra mano (...) para establecer las causas del accidente y, si fuera necesario y procedente, hacer justicia", señaló Sánchez.

El domingo 18 de enero por la tarde, dos trenes de alta velocidad que se cruzaron a la altura de la localidad andaluza de Adamuz, en el sur, acabaron colisionando cuando uno de ellos volcó sobre la vía de al lado, provocando la muerte a 46 personas.

Al cabo de dos días, en Gelida, Cataluña, otro descarrilamiento provocado por el derrumbe de un talud sobre la vía provocó la muerte de un maquinista y llevó a detener el servicio varios días en la región.

España, dijo Sánchez, tiene una red ferroviaria de "15.700 kilómetros, es decir, es la quinta más extensa del continente europeo".

"De ellos, 4.500 son de alta velocidad, lo que nos convierte en el segundo país del mundo, solamente por detrás de China en kilómetros de vía rápida", enumeró, recordando que cada semana usan el tren "más de 12 millones de personas".

"Me parece también importante, igual de importante no desinformar a la sociedad ni generar miedo diciendo que nuestro sistema ferroviario es decadente o inseguro porque sencillamente eso no es cierto", sentenció Sánchez, admitiendo que "tiene carencias significativas", que "hay trabajo por hacer" y "mucho que mejorar".

Su gobierno y los sindicatos ferroviarios pactaron el lunes mejorar el mantenimiento de la seguridad ferroviaria con más inversiones y más personal, entre otras cosas.

En concreto, el Gobierno se comprometió a dedicar 1.800 millones de euros (2.145 millones de dólares) más al mantenimiento y a crear 3.650 puestos de trabajo, informó el ministerio de Transportes.

El acuerdo sirvió para poner fin, en su primer día, a una huelga que estaba previsto que durara tres jornadas.

En su réplica, el líder de la oposición y del Partido Popular (PP, conservador), Alberto Núñez Feijóo, acusó al Gobierno de "haber jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad".

"Este era un accidente evitable, no una catástrofe imprevisible, y a lo que deberían haber venido es a pedir perdón y asumir las consecuencias", añadió, en referencia al accidente de Adamuz.

La comisión (Ciaf) que investiga esta tragedia centra su atención en la ruptura de un raíl a la altura de una soldadura.