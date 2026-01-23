Perú registra una fuerte caída de las denuncias por extorsión en los últimos meses

El gobierno interino de Perú anunció este jueves una caída significativa de las denuncias por extorsión en los últimos meses de 2025, tras la lucha frontal que declaró el presidente José Jerí al crimen organizado.

Los peruanos sufren desde 2023 una ola de extorsiones y asesinatos a manos de sicarios jamás vista, que ha desencadenado en masivas protestas y que precipitó la destitución de la expresidenta Dina Boluarte el 10 de octubre.

En el cuarto trimestre de 2025 las denuncias cayeron 21% con respecto al mismo período de 2024, al pasar de 6.800 casos a 5.400, según el balance presentado por autoridades en un acto encabezado por Jerí en la sede presidencial.

Jerí asumió el mando con una declaratoria de "guerra" al crimen. A mediados de octubre impuso el estado de emergencia y envió los militares a las calles de Lima y el vecino puerto de Callao, las zonas más azotadas por las bandas de delincuentes.

"Ya tenemos resultados positivos que mostrar y lo que dijo el gobierno de ganar la guerra, hoy podemos demostrar que será así", afirmó el mandatario.

Los resultados de las primeras semanas de 2026 muestran una reducción todavía más importante en las denuncias.

"Se han registrado 589 denuncias por extorsión, que comparadas con el año pasado en ese mismo lapso, hay una disminución considerable de 50,6%", aseguró el jefe de la Policía, general Oscar Arriola, durante la presentación.

"Esto es un aliciente, una motivación", agregó el presidente, quien atribuyó la reducción a su estrategia de "hacer requisas en los penales, patrullajes de madrugada y reclasificar a los presos" por su grado de peligrosidad.

Al comparar las cifras de todo 2025, la extorsión aumentó 19%, con 26.585 denuncias frente a las 22.361 de 2024.

Apenas ascendió al poder, Jerí lideró operativos policiales de captura de delincuentes y traslado de reclusos uniformados de blanco, agachados y con grilletes en manos y pies.

En Perú operan tanto bandas locales como de Colombia, Ecuador y Venezuela, según la policía.