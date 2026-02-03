Petro extradita a un capo del narco a EEUU a horas de su reunión con Trump

El presidente colombiano, Gustavo Petro, extraditó en la madrugada de este martes a un capo del narcotráfico a Estados Unidos, horas antes de reunirse en la Casa Blanca con Donald Trump.

Presionado por Washington, el mandatario izquierdista reanudó las extradiciones de cabecillas criminales suspendidas durante meses en medio de frustradas negociaciones de paz con los grupos armados.

Petro "dio una orden muy clara el fin de semana que el criminal alias Pipe Tuluá llegue lo más rápido extraditado de Colombia a Estados Unidos", dijo el lunes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien acompaña al mandatario en Washington en el marco de su primer cara a cara con Trump el martes.

El líder criminal portaba un casco y chaleco antibalas, cuando fue puesto a bordo de un avión ejecutivo que despegó de una base militar en el aeropuerto de Bogotá. Cerca de 70 uniformados fueron desplegados para su traslado, informó el coronel de la policía Elver Sanabria.

Estados Unidos cuestionó la suspensión de extradiciones en las horas más bajas de la relación entre Trump y Petro.

Tras meses de desencuentros, los mandatarios limaron asperezas durante una conversación telefónica el 7 de enero.

Ahora Petro parece tomar decisiones que buscan agradar a Washington como el envío de Pipe Tuluá, jefe de una temida banda criminal llamada La Inmaculada y requerido por la justicia estadounidense.

El cabecilla estaba en prisión desde 2015, pero solo hasta finales del año pasado la Corte Suprema avaló su extradición, que quedó en manos del Ejecutivo.

Esa decisión estaba pausada mientras el gobierno intentaba acercarse a La Inmaculada para negociar.

Pero Petro finalmente firmó la orden de extradición de Pipe Tuluá, que se convierte en el primer gran capo llevado ante la justicia estadounidense desde la conversación con Trump.

Este mismo martes, el presidente colombiano se reunirá con su homólogo a partir de las 11H00 locales (16H00) en un encuentro incierto entre dos líderes de personalidades volátiles.

El gobierno colombiano había anunciado el viernes que reanudó vuelos de deportación de migrantes expulsados, génesis de la confrontación entre Petro y Trump.

Además, la policía reanudará en los próximos días la fumigación de narcocultivos con el herbicida glifosato, suspendida desde 2015 por recomendación del Ministerio de Salud.

Petro se comprometió también en la llamada con Trump a actuar contra la guerrilla ELN en la frontera con Venezuela de la mano de Estados Unidos, según el ministro del Interior.