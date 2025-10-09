Piden 12 años de prisión para el acusado de violar a Gisèle Pelicot en Francia

La fiscalía pidió este jueves 12 años de prisión para el único acusado de violar a Gisèle Pelicot durante el juicio en apelación en Francia, al considerarlo culpable de participar en una acción colectiva de "destrucción masiva" de la mujer.

Husamettin Dogan fue condenado en diciembre a nueve años de prisión, pero fue el único de los 51 hombres condenados en ese momento en recurrir la sentencia y ahora comparece solo ante un tribunal de Nimes, en el sur de Francia.

Con la postura de Dogan, "que no quiere asumir responsabilidades", "esta pena de 12 años que se pidió [en primera instancia] cobra todo su sentido", aseguró el fiscal Dominique Sié en el último día de juicio. La sentencia se conocerá este jueves.

El acusado defiende que "nunca" quiso violarla y que fue manipulado por su entonces marido, Dominique Pelicot, a quien la justicia condenó a 20 años prisión por drogarla para dormirla y violarla junto a desconocidos entre 2011 y 2020.

Y mantiene su posición, pese a que el investigador jefe del caso, Jérémie Bosse-Platière, consideró que era "plenamente consciente", una hipótesis confirmada por el propio Pelicot. El tribunal también proyectó videos de los hechos.

Varias de esas 14 grabaciones, encontradas en un disco duro del ahora exmarido, muestran al acusado forzando a una Gisèle Pelicot totalmente "inerte" a practicarle felaciones y penetrándola.

Este exobrero de la construcción de 44 años es un hombre "totalmente responsable de sus actos", que "negó la humanidad de la señora Pelicot" y "participó como todos los demás en una obra de destrucción masiva de una mujer abandonada a merced".

- ¿"Consentimiento"? -

"¿En qué momento le di mi consentimiento? Nunca", "asuma la responsabilidad de sus actos y deje de esconderse detrás de su cobardía", le urgió el miércoles la víctima de 72 años, indignada por que el acusado no se considere un violador.

El fiscal abundó en esta línea en su duro alegato final: "Los actos sexuales cometidos sobre una persona dormida constituyen violación porque la víctima no estuvo en condiciones de expresar su consentimiento".

Este caso conmocionó al mundo. Además de condenar a Dominique Pelicot, los magistrados también condenaron en diciembre a 50 hombres a entre 3 y 15 años de prisión por violación o agresión sexual. Sólo Dogan mantuvo su recurso.

Al renunciar a un primer juicio a puerta cerrada en Aviñón para que "la vergüenza cambie de bando", Gisèle Pelicot, reconocible por su cabello pelirrojo corto y sus gafas de sol, se convirtió en un icono feminista mundial.

"La vergüenza aún no ha cambiado de bando. La sociedad, tal vez, lo está haciendo en el marco de esta conciencia colectiva", dijo a la víctima el representante del ministerio público.

Este juicio, que ha trascendido las fronteras de Francia, ha generado intensos debates sobre la violencia sexual, el consentimiento, la sumisión química o incluso la definición jurídica de la violación.