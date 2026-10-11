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Polonia sospecha de un intento de asesinato contra el primer ministro y el titular de Defensa

Polonia sospecha de un intento de asesinato contra el primer ministro y el titular de Defensa
El jefe del gobierno polaco, Donald Tusk (izq), sentado junto a su ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak, durante una sesión del Parlamento de Polonia, el 26 de febrero de 2026 en Varsovia Wojtek Radwanski
AFP
11 de octubre de 2026

El Ministerio del Interior polaco anunció este domingo una reunión de emergencia después de que la policía recibiera información sobre posibles intentos de asesinato contra el primer ministro, Donald Tusk, y el titular de Defensa, Wladyslaw Kosiniak.

Se ordenó a las autoridades que tomen medidas "en relación con la información recibida por la policía sobre un posible atentado contra el primer ministro (...) así como contra el viceprimer ministro", que también es ministro de Defensa, escribió la portavoz del Ministerio del Interior, Karolina Galecka, en X.

Añadió que en la reunión participarán miembros de la policía, del servicio de protección del Estado y de la agencia de seguridad interna.

Polonia, país miembro de la OTAN y de la UE, se ha mantenido en máxima alerta tras múltiples ataques con arma blanca en la última semana, que el primer ministro Tusk calificó el jueves de "culto a la violencia".

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