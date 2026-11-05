Presidente de Paraguay Santiago Peña renuncia en medio de crisis bancaria

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves en medio de la crisis bancaria que congeló los depósitos de casi tres millones de ahorristas, y que lo tenía bajo amenaza de un inminente juicio político en el Congreso.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República (...) quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado", dijo Peña en un video en su cuenta X.

El mandatario precisó que su prioridad es "la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero".

Peña, que trabajó en 2023 para un mandato hasta 2028, perdió el respaldo del Partido Colorado, cuya cúpula había anunciado este jueves que acompañaría el pedido de destitución en el Congreso.

Con la renuncia de Peña, la presidencia queda a cargo del actual vicepresidente, Pedro Alliana.

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central Paraguayo intervino Ueno Bank, uno de los principales bancos del país, por insuficiencia de capital. Casi tres millones de personas quedaron sin acceso a sus depósitos.

Peña tenía acciones de un grupo que controlaba la entidad, de las que se desvinculó en 2025. La oposición lo acusa de conflicto de intereses y de favorecer al banco.

El presidente obtuvo la renuncia al titular del banco central y promulgó una ley que fijaba cinco días hábiles para devolver la mayoría de los fondos, pero las medidas no frenaron los reclamos.

Cientos de manifestantes protestaron el miércoles en Asunción por segunda noche consecutiva y se enfrentaron con policías, que utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dis”He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República (...) quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado”, dijo Peña en un video en su cuenta X.