Probable reunión entre Trump y Zelenski la próxima semana, según Rubio

El presidente estadounidense, Donald Trump, "probablemente" se reúna con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, la próxima semana, y espera aún poder negociar un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú, declaró el martes el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Trump ha amenazado en varias ocasiones con imponer sanciones a Rusia si su presidente, Vladimir Putin, no hacía concesiones. Sin embargo, continúa sin ejecutar sus amenazas, pese a que Moscú intensifica sus ataques contra Ucrania.

Trump ha mantenido "múltiples conversaciones telefónicas con Putin, múltiples reuniones con Zelenski y tendrá probablemente una nueva reunión la próxima semana en Nueva York", donde se celebrará la Asamblea General de Naciones Unidas, indicó Rubio a los periodistas durante su visita a Israel.

Consultado sobre las negociaciones de paz, afirmó que el magnate republicano "seguirá intentándolo".

"Si la paz es posible, quiere conseguirla", expresó, a la vez que mostró cauto: "En algún momento, el presidente podría llegar a la conclusión de que no es posible. Aún no ha llegado a ese punto, pero podría".

Rubio recordó una cifra ya citada por Trump, según la cual Rusia habría perdido 20.000 soldados solo en julio.

El mandatario estadounidense recibió a su par ruso hace un mes en Alaska, el primer líder occidental en hacerlo desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022.

"Si de alguna manera [Trump] decidiera retirarse o sancionar a Rusia diciendo 'he terminado', entonces no quedaría nadie en el mundo capaz de mediar para poner fin a la guerra", sostuvo el jefe de la diplomacia estadounidense.

Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de poner fin a la guerra en Ucrania en un día, responsabilizando a su predecesor Joe Biden de la invasión rusa y criticando los miles de millones de dólares de ayuda estadounidense a Kiev.