Probable reunión entre Trump y Zelenski la próxima semana, según Rubio

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla con los periodistas antes de abordar un avión en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv para viajar a Catar, el 16 de septiembre de 2025 en Israel Nathan Howard
AFP
16 de septiembre de 2025

El presidente estadounidense, Donald Trump, "probablemente" se reúna con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, la próxima semana, y espera aún poder negociar un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú, declaró el martes el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Trump ha amenazado en varias ocasiones con imponer sanciones a Rusia si su presidente, Vladimir Putin, no hacía concesiones. Sin embargo, continúa sin ejecutar sus amenazas, pese a que Moscú intensifica sus ataques contra Ucrania.

Trump ha mantenido "múltiples conversaciones telefónicas con Putin, múltiples reuniones con Zelenski y tendrá probablemente una nueva reunión la próxima semana en Nueva York", donde se celebrará la Asamblea General de Naciones Unidas, indicó Rubio a los periodistas durante su visita a Israel.

Consultado sobre las negociaciones de paz, afirmó que el magnate republicano "seguirá intentándolo".

"Si la paz es posible, quiere conseguirla", expresó, a la vez que mostró cauto: "En algún momento, el presidente podría llegar a la conclusión de que no es posible. Aún no ha llegado a ese punto, pero podría".

Rubio recordó una cifra ya citada por Trump, según la cual Rusia habría perdido 20.000 soldados solo en julio.

El mandatario estadounidense recibió a su par ruso hace un mes en Alaska, el primer líder occidental en hacerlo desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022.

"Si de alguna manera [Trump] decidiera retirarse o sancionar a Rusia diciendo 'he terminado', entonces no quedaría nadie en el mundo capaz de mediar para poner fin a la guerra", sostuvo el jefe de la diplomacia estadounidense.

Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de poner fin a la guerra en Ucrania en un día, responsabilizando a su predecesor Joe Biden de la invasión rusa y criticando los miles de millones de dólares de ayuda estadounidense a Kiev.

