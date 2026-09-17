Psiquiatras divergen en juicio en Francia sobre estrés postraumático del acusado de martar a Aramburu

"Indiscutible" para uno, exagerado o incluso simulado y sin relación con el crimen para los otros: varios psiquiatras mostraron opiniones opuestas este jueves sobre la cuestión del estrés postraumático del autor de los disparos mortales contra el jugador de rugby argentino Federico Martín Aramburu.

Esta controversia entre médicos, ante el tribunal de lo penal de París, resulta de extraordinaria importancia para el exmilitar francés de 32 años, Loïk Le Priol, que se enfrenta a cadena perpetua si es condenado por asesinato.

Pero si se reconoce una alteración de su discernimiento, su pena podría reducirse en el veredicto previsto para el 25 de septiembre.

Al igual que Romain Bouvier, el otro militante de ultraderecha juzgado junto a él, Le Priol niega haber tenido intención de matar. Afirma que se defendió frente al rugbista argentino en el epílogo sangriento de una pelea alcohólica iniciada en la terraza de un bar de París el 19 de marzo de 2022. Y alega un síndrome de estrés postraumático (TEPT), producto de sus años en el ejército.

En opinión de Daniel Zagury, este TEPT es "indiscutible", "clínicamente perfectamente caracterizado" y pudo "alterar en cierta medida" el discernimiento del acusado, sobre todo en un contexto de pelea y alcohol.

Ciertamente, este trastorno "no es en sí mismo un factor criminógeno", pero "puede ser un elemento que amplifique la reactividad en determinadas circunstancias", desarrolla el médico, calificando de paso al acusado de "psicópata de buena familia".

Sobre estos "rasgos psicopáticos manifiestos", Isabelle Teillet, que lo sucede en el estrado, coincide.

Pero, a su juicio "no es serio" invocar, para un crimen de 2022, un diagnóstico establecido en 2015 por la medicina militar tras una evacuación sanitaria desde Yibuti, en el este de África.

La experta señaló la ausencia de signos clínicos en el momento del crimen: retraimiento social, trastornos del sueño, hipervigilancia, o pensamientos obsesivos.

- "Todo es disonante" -

Su colega Roland Coutanceau, que realizó con ella, a petición de la fiscalía, una contrapericial a la del doctor Zagury, no cuestiona el diagnóstico de TEPT de 2015 ni su reconocimiento por la justicia cuando Le Priol había sido condenado por la agresión, ese mismo año, de otro militante de la ultraderecha.

Pero siete años más tarde, "ya no hay ningún elemento que permita afirmar que hubiera un TEPT activo", según Isabelle Teillet.

Aunque el docto Zagury sostuvo que nunca se cura del todo un síndrome de este tipo. Sus efectos pueden atenuarse, desde luego, pero "desaparecer, no". Sobre este "fondo permanente", puede haber "brotes", especialmente en "situaciones excepcionales".

En la conducta de Le Priol, en sus declaraciones, "todo es disonante" con un estado de estrés postraumático, insistió Isabelle Teillet, que definió al acusado como "narcisista", "vanidoso", con una tendencia a "atribuir a los demás la responsabilidad de sus actos", inscribiéndose "en la cultura de la excusa eterna".