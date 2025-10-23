Putin promete continuar el "diálogo" y descarta impacto significativo de sanciones

El presidente ruso, Vladimir Putin, prometió este jueves continuar con el "diálogo" después de que el mandatario estadounidense Donald Trump anunciara un aplazamiento de la reunión prevista entre ambos en Hungría para poner fin a la guerra en Ucrania.

"El diálogo siempre es una mejor alternativa a la confrontación, a las disputas y especialmente a la guerra", declaró Putin, citado por las agencias de prensa rusas.

El mandatario amenazó con una respuesta contundente, en caso de que el territorio ruso sea atacado con misiles estadounidenses Tomahawk, un tipo de armamento que Ucrania pide a Washington.

"Si este tipo de armas son utilizadas para atacar territorio ruso, nuestra respuesta será contundente, por no decir sorprendente", advirtió.

Con respecto a las últimas sanciones impuestas por Estados Unidos contra dos grandes empresas petroleras rusas, Putin calificó la medida como "grave", pero descartó que tenga un impacto significativo en la economía.

"Van a tener consecuencias, pero no un impacto significativo en nuestro bienestar económico", afirmó el mandatario.

Putin calificó estas restricciones como un "intento de presión", pero se declaró confiado, ya que afirmó que es "imposible" reemplazar los hidrocarburos rusos en el mercado internacional.