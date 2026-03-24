Putin quiere reforzar la "asociación estratégica" con Corea del Norte

El presidente ruso, Vladimir Putin, abogó el lunes por el fortalecimiento de la "asociación estratégica" con Pyongyang, en un mensaje de felicitación al dirigente norcoreano Kim Jong-un con motivo de su reelección como presidente de la Comisión de Asuntos de Estado.

El mensaje de Putin saludó la reelección de Kim como presidente de la Comisión de Asuntos de Estado, el máximo órgano de decisión y de gobierno del país, anunciada el lunes por la agencia oficial de noticias KCNA.

"Por supuesto, seguiremos trabajando en estrecha colaboración para reforzar la asociación estratégica entre Moscú y Pyongyang", declaró Putin en un mensaje difundido por el Kremlin.

Putin también elogió la "contribución personal" de Kim "al fortalecimiento de los vínculos amistosos" entre los dos países, unidos por un acuerdo de defensa mutua firmado en 2024.

Corea del Norte ha participado activamente en el esfuerzo bélico de Moscú proporcionándole soldados para repeler la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, en el marco de la guerra en Ucrania iniciada en febrero de 2022.

A cambio, Rusia proporciona a Corea del Norte ayuda financiera, tecnologías militares y suministros de alimentos y energía, según analistas.

A principios de enero, Kim Jong Un se comprometió a apoyar "sin condiciones" todas las políticas y decisiones de Putin, en una carta que publicó la agencia KCNA.