¿Qué propulsó a Flávio Bolsonaro a ser favorito a la presidencia de Brasil?

Sin el carisma de su padre, el senador conservador Flávio Bolsonaro pasó de ser un desconocido a ser favorito a la presidencia de Brasil, tras vencer por sorpresa en la primera vuelta al veterano presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

¿Qué explica el ascenso fulgurante del primógenito del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro?

Estas son las claves.

- Un apellido fuerte -

El expresidente Jair Bolsonaro, líder indiscutible de la derecha y ultraderecha brasileñas, ungió a su hijo hace menos de un año, tras ser condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado contra Lula.

Flávio era un discreto senador por el estado de Rio de Janeiro y pocos creyeron que recuperaría la fuerza electoral de Jair, que perdió las elecciones de 2022 por apenas 1,8% de los votos ante Lula.

Con un gran parecido físico a su padre, el legislador asumió sin complejos su condición de "hijo de" e hizo campaña emulando en sus mitines los distintivos de su padre, como el porte de la camiseta de la selección.

"A la gente le gusta Flávio por las ideas de su padre", dijo a la AFP Marcio Braga, un exagricultor del sur de mayoría bolsonarista que emigró al estado de Sao Paulo.

"Incluso con el patriarca encarcelado, sin derechos electorales y sin realizar apariciones públicas, el nombre Bolsonaro sigue teniendo peso", dijo a la AFP Marcio Malta, politólogo y profesor de la Universidad Federal Fluminense.

Flávio incluso superó a su padre: obtuvo el domingo 56 millones de votos, más que el exmandatario en la primera vuelta de las elecciones de 2018 y 2022.

- Antigobierno -

Las encuestas mostraron una alta desaprobación al gobierno de Lula, de alrededor del 50%. El aumento de los precios y la inseguridad golpearon la imagen de su administración entre una población polarizada y que exige un cambio.

Oscarina de Oliveira, una cuidadora de 62 años, declaró a la AFP que tenía pensado votar por Lula, como siempre hizo, pero cambió de parecer a última hora.

"Cuando llegué allí", a la urna, "me decanté por Bolsonaro. Solo para ver qué pasa, a ver si cambia algo", dijo en Rio de Janeiro.

"Votaron por cambio, la palabra es cambio", dijo Flávio en la celebración de los resultados.

Lula, icónico líder del Partido de los Trabajadores que enfrenta la última batalla de su carrera a los 80 años, también cayó a la lona en otras elecciones clave celebradas el domingo.

El bolsonarismo casi duplicó sus escaños en el Senado. Uno de ellos lo ocupará Michelle Bolsonaro, esposa de Jair.

El resultado "no me sorprendió, porque el pueblo brasileño tiene sed de cambio", dijo Lúcia Barros, una empresaria pensionada, de 72 años, en Brasilia.

- Giro regional -

La derecha en la región, cobijada por el presidente estadounidense Donald Trump, celebra.

Otros dirigentes conservadores afines a Washington ganaron recientemente elecciones en Colombia, Chile y Perú prometiendo una libertad que, según ellos, la izquierda no ofrece.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, ninguno de sus aliados en la región ha perdido en las urnas. El clima es de derecha.

Para Eduardo Grin, experto de la Fundación Getúlio Vargas, Brasil "camina hacia una agenda similar" a la de Trump, "alineada" con sus política económicas y de mano dura en seguridad.

Trump ya fue cercano a Jair Bolsonaro, que como presidente destacó por su carácter confrontativo al estilo del republicano. Flávio Bolsonaro afirma ser "más moderado".

- Corrupción -

Camino a las elecciones, un escándalo en el seno del tribunal supremo, relacionado con un banquero detenido por estafa, afectó principalmente la imagen de Alexandre de Moraes, un juez clave en la condena a Jair Bolsonaro y cuya figura es asociada con Lula.

La campaña del Partido de los Trabajadores reconoció que Flávio, que se había apropiado del discurso contra las instituciones como el Supremo Tribunal Federal, salió beneficiado.

"Pasemos página. Basta de corrupción", clamó Eduardo Linhares, uno de sus votantes, de 49 años.

Sin esta crisis, "la victoria del bando de Bolsonaro habría sido menos arrolladora", estima el analista Thomas Traumann.

Aunque durante la campaña se conoció que Flávio Bolsonaro era investigado por corrupción y lavado de dinero en un caso que involucra al mismo banquero, expertos coinciden en que logró desviar el foco hacia Moraes.

Renan Santos, un candidato que quedó fuera de la disputa por la presidencia, calificó el lunes a Flávio Bolsonaro como un hombre "corrupto", que triunfó "valiéndose de una maquinaria estructural y de su apellido".