Recuperan los cuerpos de dos turistas de EEUU en edificio derrumbado en Atenas

Los cuerpos de una pareja estadounidense que estaba de visita en Grecia fueron recuperados el sábado de un edificio de Atenas que se derrumbó tras una explosión, informaron las autoridades.

Otras cuatro personas continúan desaparecidas, entre ellas un británico y una mujer griega que compartían un apartamento, después de la explosión ocurrida a primera hora del viernes en el histórico barrio de Plaka, en Atenas, muy cerca de la Acrópolis.

La operación de rescate seguía en marcha, y la AFP vio excavadoras mecánicas retirando escombros y el despliegue de cámaras térmicas.

El hombre y la mujer estadounidenses se alojaban en un apartamento de alquiler temporal para turistas situado en la planta baja del edificio, informaron los equipos de rescate griegos sin divulgar la identidad de las víctimas.

La explosión que hizo colapsar el pequeño edificio de dos plantas probablemente fue causada por una fuga de gas, afirmó el alcalde de Atenas, Haris Doukas.

"Estamos hablando de un desastre increíble", dijo, y añadió que se habían producido daños a lo largo de la calle donde se encontraba el edificio y el sector alrededor.

Señaló que dos edificios cercanos habían quedado en estado de riesgo, y que se estaban llevando a cabo inspecciones "para determinar si pueden seguir en pie o si también deben ser demolidos".

Unos 30 rescatistas y tres perros rastreadores trabajaban en el lugar del incidente, informó la agencia de noticias ANA de Grecia. Un equipo especializado de bomberos que investiga la causa de la explosión seguía en el lugar, agregó.

Hace un año, los vecinos del barrio de Plaka habían advertido a la alcaldía y a las compañías de servicios públicos sobre el riesgo de fugas de gas o cortocircuitos, según una carta de la asociación de residentes publicada por el periódico Kathimerini.

Los residentes habían solicitado la realización de un simulacro de incendios para identificar posibles puntos débiles en los planes de respuesta de emergencia del distrito.

El barrio es una de las zonas turísticas más populares de Atenas, cerca de la Acrópolis, uno de los monumentos más conocidos de Grecia, que el año pasado recibió 4,6 millones de visitantes.