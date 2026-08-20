Reino Unido convoca a enviado de Israel por proyecto de asentamientos en Cisjordania

Reino Unido convocó el miércoles al encargado de negocios de Israel y exigió suspender un proyecto de asentamiento en Cisjordania, luego de que las autoridades israelíes abrieron una licitación por más de 1.200 casas en la zona.

El plan E1, autorizado el año pasado por Israel, generó condenas internacionales, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó entonces que presentaba una "amenaza existencial" a un Estado palestino continuo.

El proyecto aumentaría la separación entre Cisjordania y Jerusalén Este, ocupada y anexada por Israel y de población mayoritariamente palestina.

El ministro británico de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, calificó la medida como "un acto inaceptable y destructivo" que "pone en peligro la viabilidad de una solución de dos Estados".

"El gobierno israelí debe suspender de inmediato el plan E1, detener la licitación y cualquier expansión de asentamientos", agregó Miliband en un comunicado.

Indicó que comunicó el mensaje directamente a su par israelí, Gideon Saar, y que el encargado de negocios israelí fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores.

El gobierno británico también anunció "un amplio conjunto de medidas", incluyendo sanciones contra las personas involucradas en la "expansión ilegal de asentamientos".

El plan busca construir alrededor de 3.400 casas en un territorio situado entre Jerusalén y el asentamiento israelí de Maale Adumim.

La última licitación incluye unas 1.200 unidades residenciales, según la ONG israelí Peace Now. Indicó que se trata de un tercio de lo previsto en el proyecto E1.

Reino Unido y Francia figuran entre 21 países que condenaron a Israel por la aprobación del proyecto E1, el cual calificaron como una violación del derecho internacional.

En Cisjordania viven unos 3 millones de palestinos, excluyendo Jerusalén Este, así como 500.000 colonos israelíes.