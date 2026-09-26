Rescatan y devuelven a España a una mujer víctima de matrimonio forzado en Pakistán

Una mujer que habría sido llevada a Pakistán con un falso pretexto y luego obligada a casarse con un primo fue rescatada y devuelta a España, anunció la policía este sábado.

Dos hombres de 41 y 45 años fueron detenidos el 21 de julio en el aeropuerto de Barcelona bajo sospecha de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado, indicaron los Mossos d'Esquadra, la policía regional catalana, en un comunicado.

La mujer había viajado a Pakistán en septiembre de 2025 después de que un miembro de su familia le asegurara que sus allegados habían aceptado finalmente su relación con un ciudadano pakistaní, propietario de una tienda de informática en Barcelona.

Pero, una vez en el lugar, miembros de su familia le confiscaron su pasaporte español, la retuvieron en una casa familiar y habrían organizado su boda con uno de sus primos pese a su rechazo.

En abril, su pareja informó a la policía de que ella había sido llevada a la fuerza a Pakistán por miembros de su familia.

Previamente el hombre fue agredido con arma blanca en Barcelona por dos hombres que estarían relacionados con este caso.

Luego, la policía española, en cooperación con la embajada de España en Pakistán, localizó a la mujer y organizó su rescate y su regreso a España.

A su vuelta, recibió atención especializada, según la policía.

La investigación continúa con el objetivo de identificar a todas las personas implicadas en el presunto matrimonio forzado y en la agresión a su pareja.

Barcelona cuenta con una importante comunidad pakistaní, con más de 26.000 ciudadanos registrados en la ciudad, lo que la convierte en el tercer grupo de extranjeros más numeroso, después de los italianos y los colombianos.