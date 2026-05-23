Rescatistas en China buscan a desaparecidos tras explosión en mina que deja 82 muertos

Equipos de rescate de emergencia en el norte de China llevaban a cabo el domingo una gran operación para encontrar a dos personas que siguen desaparecidas, después de que una explosión de gas en una mina de carbón dejara al menos 82 muertos.

La explosión en el pozo Liushenyu, en la provincia de Shanxi, ocurrida el viernes, fue el peor desastre minero del país en casi dos décadas.

Un total de 247 trabajadores se encontraban bajo tierra en ese momento, según los medios estatales.

Cientos de rescatistas han acudido precipitadamente al lugar, y los equipos médicos llevaron a 128 personas al hospital, cargadas en ambulancias y transportadas en camillas.

Periodistas de la AFP vieron a la policía bloqueando la carretera que lleva a la mina a última hora del sábado, permitiendo solo la entrada de vehículos autorizados.

Rescatistas con casco se turnaron durante la noche para descender al pozo en busca de los dos trabajadores desaparecidos, informaron medios estatales.

“Mientras haya esperanza, haremos todo lo posible”, dijo uno de los rescatistas a la agencia estatal Xinhua.

Las autoridades chinas abrieron una investigación sobre la explosión, la peor desde 2009, cuando 108 personas murieron en una explosión en una mina de la provincia nororiental de Heilongjiang.

Las conclusiones preliminares mostraron que la empresa involucrada cometió infracciones graves, con acumulación de gases tóxicos en la mina, dijeron las autoridades en una rueda de prensa transmitida por la cadena estatal CCTV.

“Los responsables serán castigados con severidad, de acuerdo con la ley”, según añadieron.

Una persona “responsable” de la empresa implicada fue “puesta bajo control de conformidad con la ley”, indicó Xinhua.

El Consejo de Estado, el gabinete chino, ordenó a escala nacional “enérgicas campañas contra las actividades ilegales”, incluida la falsificación de datos de seguridad, el recuento impreciso de los trabajadores bajo tierra y las contrataciones ilegales.- Olor a azufre -

El minero Wang Yong, herido en el incidente, dijo a CCTV que de repente vio una nube de humo, y que olía a azufre.

Varios a su alrededor se ahogaron con el humo, según alcanzó a ver, y luego se desmayó.

“Estuve en el suelo durante una hora aproximadamente, y me desperté yo solo. Grité a la gente que estaba a mi lado, y salimos juntos de la mina”, dijo Wang a CCTV.

Shanxi, una de las provincias más pobres de China, es el centro de la industria carbonífera del país. Se encuentra a 500 kilómetros de Pekín.

La seguridad en las minas chinas ha mejorado en las últimas décadas, al igual que la cobertura mediática de los incidentes graves, antes silenciados en muchos casos.

Pero los siniestros siguen siendo frecuentes en un sector donde los protocolos de seguridad suelen ser laxos.

En 2023, 53 personas murieron en un derrumbe en una mina de carbón a cielo abierto en la región septentrional de Mongolia Interior.

A pesar del rápido despliegue de las energías verdes, China es el mayor emisor mundial de CO2 y el mayor consumidor de carbón, recurso que considera una solución fiable frente al suministro intermitente de las renovables.

Solo las minas de carbón emplean a más de 1,5 millones de personas en este país asiático.