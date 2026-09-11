Rescatistas filipinos luchan por hallar a 84 personas tras el mortal incendio en un ferri

Los equipos de rescate filipinos luchaban este viernes contra el humo en la búsqueda de 84 personas desaparecidas tras el incendio que arrasó "en segundos" un ferri y dejó al menos cinco muertos, informó la Guardia Costera.

El fuego estalló en el M/V June Aster el miércoles por la noche cerca del popular destino turístico de Coron, en la provincia occidental de Palawan. Entre las personas que no han sido localizadas figuran el capitán y el ingeniero jefe del barco.

"Todo sucedió en segundos", aseguró este viernes la portavoz de la Guardia Costera, Noemie Cayabyab, en una entrevista de radio.

"Desde el momento en que escucharon la fuerte explosión, apareció el humo y luego el fuego. Se propagó muy rápidamente", dijo en referencia a los relatos de los sobrevivientes.

Agregó que quienes lograron salir del barco ni siquiera pudieron ponerse los chalecos salvavidas.

El ferri, que aún arde lentamente y partió originalmente de la capital Manila, se encuentra a un kilómetro de Coron tras encallar cerca de una isla más pequeña.

"Todavía sale humo de diferentes secciones", dijo Cayabyab, al asegurar que los guardascostas tienen la intención de ingresar al barco.

Cientos de personas desesperadas por recibir noticias sobre el incidente han dejado comentarios en la página de Facebook de un alcalde en busca de familiares, amigos e incluso un perro.

El manifiesto del ferri registraba 134 personas entre pasajeros y tripulantes, además de mercancías.

La empresa propietaria del barco, Atienza Interisland Ferries Inc, afirmó que estaba cooperando con las autoridades.

Este archipiélago asiático de 116 millones de habitantes tiene un largo historial de desastres relacionados con estas embarcaciones baratas y mal reguladas que conectan sus 7.000 islas.