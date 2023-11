Responsabilizan al capitán por el incendio de un barco en California con 34 muertos

El capitán de un barco que se quemó en septiembre de 2019 frente a las costas de California, provocando la muerte de 34 personas que dormían a bordo, fue declarado culpable de negligencia criminal por parte de un jurado federal .

Jerry Nehl Boylan, de 69 años y capitán del barco Conception, se enfrenta a hasta a 10 años de prisión. La sentencia se conocerá el 8 de febrero.

Un total de 33 pasajeros y un tripulante murieron en el incendio accidental del barco de 22 metros de eslora, que se hundió mientras los bomberos intentaban apagar las llamas cerca de la isla de Santa Cruz, a unos 20 kilómetros de Santa Bárbara, su puerto base.

Apenas cinco miembros de la tripulación, incluido Boylan, pudieron escapar de las llamas.

"Al no cumplir con sus responsabilidades como capitán del Conception, Boylan fue responsable de la desastrosa pérdida de 34 personas que sufrieron muertes agonizantes", comentó Donald Alway, funcionario del FBI en Los Ángeles, citado en un comunicado de prensa de la oficial del fiscal de California Central.

En los diez días de audiencia del juicio quedaron de manifiesto una serie de faltas por parte del capitán, en particular no haber delegado una persona de guardia, no haber realizado ejercicios contra incendio y no haber intentado utilizar equipo contra el fuego.

Boylan también fue acusado de ser el primero en abandonar el barco, mientras los pasajeros turistas aún estaban vivos en los camarotes.