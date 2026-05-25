Revés para Trump en el Senado de EEUU al hundirse el voto para un proyecto de ley de inmigración

Donald Trump sufrió un revés legislativo este jueves con el aplazamiento de la votación de un proyecto de ley para financiar a las agencias de inmigración, tras la disputa entre senadores republicanos por otro fondo de 1.800 millones de dólares para compensar a aliados del presidente que denuncian una persecución de agencias federales.

Los líderes del partido republicano esperaban aprobar cerca de 70.000 millones de dólares para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza y otras agencias antes de un receso legislativo de una semana.

Pero el desacuerdo en las filas republicanas se produjo por la propuesta del "fondo contra la instrumentalización" política de Trump, que podría compensar a cientos de sus partidarios procesados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Los republicanos "están peleando abiertamente por un proyecto de ley que inyectaría miles de millones más en la agenda extrema de inmigración del presidente Trump y daría luz verde a casi 1.800 millones de dólares (...) para un fondo opaco destinado a recompensar a aliados políticos de Trump", dijeron los senadores demócratas Mark Warner y Tim Kaine en un comunicado conjunto.

Los republicanos también estaban divididos sobre una propuesta de hasta 1.000 millones de dólares en financiación para el Servicio Secreto, vinculada a la seguridad del salón de baile de la Casa Blanca, previsto por Trump.

Con el aplazamiento de esta votación se extiende el plazo del 1 de junio fijado por Trump para aprobar uno de los pilares de su agenda interna.