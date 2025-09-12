Rubio viajará a Israel el fin de semana para darle su respaldo

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, viajará el sábado a Israel para asegurarle el apoyo de Estados Unidos antes de que varios países presenten en la ONU su iniciativa para reconocer un Estado palestino, anunció el viernes el Departamento de Estado.

Rubio realizará la visita a pesar de que el presidente Donald Trump se mostró molesto por el ataque israelí contra dirigentes del movimiento islamista palestino Hamás en Catar, aliado clave de Estados Unidos en Medio Oriente.

El secretario de Estado hablará con los líderes israelíes sobre el "compromiso (de Estados Unidos) para enfrentar las acciones anti israelíes, incluyendo el reconocimiento unilateral de un Estado palestino, que recompensa el terrorismo de Hamás", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Rubio subrayará el apoyo proporcionado por Washington a la seguridad de Israel, agregó el portavoz en un comunicado.

"También destacará nuestros objetivos compartidos: asegurarse de que Hamás no gobierne Gaza nuevamente y regresar a casa a todos los rehenes", agregó, indicando que Marco Rubio se reunirá con familias de rehenes.

De las 251 personas secuestradas el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamás a territorio israelí, 49 permanecen como rehenes en Gaza, de los cuales 27 se presumen muertos.

El comunicado del Departamento de Estado no menciona los ataques israelíes en Catar, cuyo primer ministro, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, se reunirá este viernes con Rubio en Washington.

El ataque sin precedentes llevado a cabo el martes por Israel iba dirigido contra responsables de Hamás reunidos en un complejo residencial en pleno corazón de Doha, capital de Catar, país mediador en las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza.

Trump calificó el ataque como desafortunado y dijo que Estados Unidos se enteró demasiado tarde para detenerlo. La ofensiva fue condenada el jueves por el Consejo de Seguridad de la ONU, que sin embargo no mencionó a Israel en su declaración.