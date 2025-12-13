Internacionales

Rusia afirma que bombardeó instalaciones ucranianas con misiles hipersónicos

Un camión de bomberos permanece frente a un edificio en llamas tras un ataque aéreo en un lugar sin revelar de la región de Odesa, al sur de Ucrania, en una imagen divulgada el 13 de diciembre de 2025 por el Servicio de Emergencias Ucraniano photograph taken and released by the Ukrainian Emergency Service on December 13, 2025, a fire truck is parked next to a burning building following an air attack at an undisclosed location in the Odesa region, amid the Russian invasion of Ukraine. .
AFP
13 de diciembre de 2025

Moscú afirmó este sábado que bombardeó por la noche instalaciones energéticas y militares de Ucrania con misiles hipersónicos Kinzhal, en represalia, dijo, por los ataques ucranianos contra "objetivos civiles" en Rusia.

Según el Ministerio de Defensa ruso, ese "bombardeo masivo" fue una "respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en Rusia".

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, indicó que una docena de instalaciones civiles fueron alcanzadas por bombardeos rusos, que dejaron además a miles de personas sin electricidad en siete regiones.

"Es importante que todos vean ahora lo que hace Rusia (...) pues, claramente, no se trata de poner fin a la guerra", declaró Zelenski en redes sociales.

Los rusos "siguen buscando destruir nuestro Estado e infligir más sufrimiento a nuestro pueblo", agregó.

En tanto, en el centro de Rusia, dos personas murieron este sábado por un ataque con drones ucranianos contra un edificio residencial de Saratov, informaron las autoridades locales.

Varios apartamentos resultaron dañados, indicó en Telegram el gobernador de la región de Saratov, Roman Busargin.

Ucrania sufre bombardeos rusos casi diarios que afectan a todo su territorio desde el inicio de la ofensiva de Moscú a gran escala en febrero de 2022.

Por su parte, Kiev lleva a cabo regularmente ataques con drones en Rusia y afirma que su objetivo principal son las infraestructuras militares y energéticas.

