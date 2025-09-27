Rusia afirma que tomó tres pueblos en el este de Ucrania

Rusia afirmó este sábado que tomó tres pueblos en el este de Ucrania como parte de un lento avance de sus fuerzas en rudas batallas, pese a las defensas ucranianas.

Las fuerzas rusas están ganando terreno de manera lenta pero constante en intensos combates cuerpo a cuerpo en zonas en gran parte arrasadas del frente oriental de Ucrania, donde quedan pocos habitantes y la mayoría de los edificios están destruidos.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirma que sus tropas tomaron cerca del 0,8% del total del territorio de Ucrania desde principios de este año.

El ejército ruso declaró en un comunicado que controla Derilove y Maiske, en la región de Donetsk y Stepove en Dnipropetrovsk.

Ucrania informó que un bombardeo nocturno ruso mató a una persona e hirió a 12 en la región de Jersón, en el sur, y que dañó vías ferroviarias en la vecina región de Odesa.

Rusia declaró que una estación de bombeo de petróleo en la república de Chuvasia, en el centro del territorio europeo ruso, suspendió operaciones después de un ataque ucraniano con drones.

Kiev inició hace meses ataques contra refinerías rusas que califica de las ofensivas de represalia que son justas por los bombardeos de Moscú y afirma que su objetivo es cortar los ingresos que financian al ejército ruso.