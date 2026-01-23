Rusia anuncia una reunión sobre "seguridad" con EEUU y Ucrania tras el encuentro de Putin y Witkoff

Rusia sostendrá este viernes una reunión "trilateral" sobre "seguridad" con representantes ucranianos y estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos, informó el Kremlin tras una "útil" reunión en Moscú entre el presidente Vladimir Putin y el emisario de la Casa Blanca Steve Witkoff.

El enviado especial del presidente Donald Trump se reunió el jueves por la noche en la capital rusa con Putin para discutir el plan esbozado por Washington para poner fin a la guerra en Ucrania.

Los esfuerzos diplomáticos para acabar con el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial se han acelerado en los últimos meses, aunque Moscú y Kiev siguen en desacuerdo sobre la cuestión clave del territorio.

"Se acordó que hoy mismo (viernes, ndlr) se celebrará en Abu Dabi la primera reunión de un grupo de trabajo trilateral encargado de cuestiones de seguridad", aseguró a la prensa el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, al subrayar que el encuentro entre Putin y Witkoff el jueves fue "útil en todos los sentidos".

Las conversaciones en Moscú concluyeron tras prolongarse más de tres horas, informó minutos antes el Kremlin en un comunicado.

Un video publicado por la presidencia rusa mostró a un sonriente Putin estrechando la mano de Witkoff, quien estuvo acompañado por Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, y el asesor de la Casa Blanca Josh Gruenbaum.

La cita tuvo lugar tras un breve encuentro en el Foro de Davos en Suiza entre Trump y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien aseguró que habían alcanzado un acuerdo sobre las garantías de seguridad que Estados Unidos ofrecerá a su país en una eventual posguerra.

Witkoff ya se había entrevistado varias veces con el mandatario ruso desde hace un año.

Antes de partir de Davos a Moscú, el emisario estadounidense destacó los progresos "significativos" de su encuentro el pasado fin de semana en Miami con los negociadores ucranianos.

"Pienso que redujimos el problema a un solo punto", declaró.

Tras la reunión con Trump en Davos, Zelenski también alertó que la cuestión de los territorios del este de Ucrania sigue sin resolverse.

Rusia, que ocupa un 20% del territorio ucraniano, reclama el control total de la región oriental del Donbás, parcialmente bajo su tutela.

Zelenski reconoció que el apoyo de Trump es "indispensable", sobre todo porque Europa, "en lugar de convertirse en una verdadera potencia global, sigue siendo un hermoso pero fragmentado caleidoscopio de pequeñas y medianas potencias".

En tanto, cuando los periodistas preguntaron a Trump qué mensaje quería transmitir a su homólogo ruso, dijo: "La guerra debe terminar".