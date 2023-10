Se reanuda el diálogo en Sudán sin dar respiro en los combates

Los generales rivales de Sudán volvieron a la mesa de negociaciones en Arabia Saudita, pero continúan combatiendo por controlar la segunda mayor ciudad del país.

En seis meses, la guerra entre el jefe del ejército, general Abdel Fatah al Burhan, y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), del general Mohamed Hamdan Daglo, ha dejado más de 9.000 muertos y casi seis millones de desplazados.

Sin embargo, ninguno de los bandos ha logrado alcanzar una ventaja decisiva.

En Jartum, la fuerza aérea no logró expulsar a las FAR, que aún controlan las calles de la capital, mientras el ejército controla el este del país.

El jueves pasado se reanudaron las conversaciones en la ciudad saudita de Yedá, que según Riad y Washington apuntan solo a obtener un acuerdo de tregua y entrega de ayuda humanitaria.

"Las conversaciones no abordarán los temas políticos más amplios", según sendos comunicados del ministerio saudita de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado estadounidense.

Para romper el estancamiento al inicio de las negociaciones, las FAR aseguraron haber tomado Nyala, capital del estado de Darfur del Sur y mayor ciudad de la enorme región occidental de Darfur, tradicional bastión de los paramilitares.

Ante la destrucción de la frágil infraestructura de Sudán, Nyala podría resultar esencial para reabastecer las fuerzas de la zona por contar con aeropuerto, ferrocarril y una intersección vial clave.

- Importancia estratégica -

Los paramilitares han controlado desde hace tres meses el puesto fronterizo de OM Dafouq, con República Centroafricana, y habrían tomado otras rutas de abastecimiento a Jartum, 1.000 km al noreste.

Nyala es también "el mayor centro militar en los tres estados de Darfur del Sur, Darfur Central y Darfur del Este", indicó a AFP un exoficial del ejército quien pidió no ser identificado por no estar autorizado a hablar del tema.

Con el control de la ciudad, las FAR afianzarían su control de Darfur, donde las matanzas étnicas de esa fuerza paramilitar y milicias aliados motivaron una nueva investigación de la Corte Penal Internacional (CPI).

La CPI investiga desde hace dos décadas los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio en Darfur, cometidos por la milicia Janjaweed, antecesora de las FAR.

Además de su importancia estratégica militar, Nyala es también el centro económico de Darfur, una región del tamaño de Francia que alberga a un cuarto de los 48 millones de habitantes de Sudán.

La ciudad "tiene relaciones económicas con Chad, República Centroafricana y Sudán del Sur, llegando incluso a Camerún y República Democrática del Congo", que tiene un consulado en la ciudad, dijo a AFP el periodista local Ezzeldin Dahab.

El jueves, cuando representantes de las dos partes se reunieron con mediadores sauditas y estadounidenses en Yedá, las FAR divulgaron imágenes del hermano y subalterno de Daglo, Abdelrahim Daglo, dirigiendo a las tropas en Nyala.

- Grandes bajas -

La fuerza paramilitar anunció inmediatamente que había tomado la ciudad y su división de infantería.

Sin embargo, el ejército respondió que la 16ª división de infantería había repelido el ataque y que infligió "grandes bajas humanas y materiales" al enemigo.

Según los pobladores, los combatientes de las FAR se encuentran por toda la ciudad.

"Los combatientes de las FAR están por todas partes, pero no hemos visto al ejército desde el miércoles, dijo a AFP Adam, un poblador del barrio Al Wadi, quien pidió no revelar su nombre completo por miedo a represalias.

Ali, quien vive en otro distrito de Nyala, aseguró que las dos fuerzas controlan partes diferentes de la ciudad desde el inicio de la guerra y que el control de las FAR "se terminó por etapas".

Después de meses de refriegas, la última etapa se dio la semana pasada, cuando "las FAR atacaron la 16ª división con 300 vehículos armados", indicó una fuente del ejército.

Previos intentos por mediar en la guerra únicamente lograron treguas breves, que fueron violadas sistemáticamente.

Analistas dijeron que Burhan y Daglo optaron por una guerra de desgaste, buscando extraer concesiones en la mesa de negociaciones.