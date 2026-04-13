Se reanuda la elección en Perú para decenas de miles impedidos de votar el domingo

Perú retomó este lunes las elecciones presidenciales iniciadas el domingo, constató la AFP, luego de que más de 50.000 personas se quedaran sin votar por problemas en la distribución de material electoral.

La candidata derechista Keiko Fujimori es favorita para un balotaje con 16,9% de los votos, según el conteo oficial con más de la mitad de las actas escrutadas.

Las autoridades electorales extendieron un día más los comicios, en los que también se eligen diputados y senadores, porque no consiguieron repartir cédulas, urnas y otros elementos en 13 centros de votación del sur de Lima.

Con malestar y desanimados, los electores afectados fueron convocados este lunes a las 07H00 locales (12H00 GMT). Como en la jornada anterior, también se reportaron retrasos.

"Es una pérdida de tiempo y es incómodo. Son incompetentes las autoridades", criticó Nancy Gómez, empleada doméstica de 56 años, que votó el lunes.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), organizadora de los comicios, responsabilizó de los incidentes a una empresa de transporte contratada para repartir el material.

Las proyecciones indican que los 50.000 votos en juego este lunes no amenazarían el pase de Fujimori al balotaje previsto en junio.

Pero aún no es posible prever quién obtendrá el segundo lugar.

Con el 53% de las actas contabilizadas a nivel nacional, se disputan el puesto el ultraconservador Rafael López Aliaga (14,5%), seguido de cerca por el socialdemócrata Jorge Nieto (12,8%).

En estas elecciones más de 27 millones de peruanos fueron llamados a las urnas para escoger también diputados y senadores por primera vez desde 1990, ya que el país volverá a tener un parlamento bicameral en julio.

El actual mandatario interino José María Balcázar no podía postular a la reelección.