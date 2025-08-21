Senadores de EEUU exigen que Israel permita el acceso de medios internacionales a Gaza

Senadores estadounidenses dirigieron el miércoles una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, para que exija a Israel el acceso y la protección de medios de prensa internacionales a Gaza, una semana después de que el presidente Donald Trump se pronunciara sobre el tema.

"Estados Unidos debe decir claramente a Israel que prohibir o censurar organizaciones periodísticas y tomar como blanco o amenazar a miembros de la prensa es inaceptable y debe cesar", escribieron 16 senadores demócratas y el independiente Bernie Sanders.

En su misiva, los senadores exhortan a que el departamento de Estado requiera al gobierno israelí proteger a los periodistas en Gaza y permitir a los medios internacionales tener acceso al territorio palestino arrasado por 22 meses de guerra.

Preguntado sobre el tema hace una semana, Trump respondió que le gustaría que los periodistas vayan a la Franja de Gaza. "Es muy peligroso para los periodistas, pero lo desearía", dijo el mandatario.

El 10 de agosto cuatro periodistas de la cadena catarí Al Jazeera, entre ellos el presentador Anas al-Sharif, y dos colaboradores murieron en un ataque israelí, lo que generó una ola de protestas en todo el mundo.

La organización de defensa de medios y periodistas Reporteros Sin Fronteras (RSF) precisó en julio que más de 200 periodistas locales habían muerto en el territorio palestino desde octubre de 2023.

Con el bloqueo del acceso a Gaza, numerosos medios en todo el mundo, entre ellos la AFP, dependen de periodistas palestinos locales para su cobertura del conflicto en fotos, videos y texto.