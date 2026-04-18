Sheinbaum niega en Barcelona que haya una crisis diplomática con España: "nunca ha habido"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este sábado en Barcelona que no hay ninguna crisis diplomática con España por las discrepancias sobre el papel de la Corona en la conquista, y que "nunca ha habido".

"No hay crisis diplomática, nunca ha habido. Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria", dijo Sheinbaum a la prensa a su llegada a una reunión internacional de líderes progresistas en Barcelona.

La mandataria mexicana llegó a Barcelona el viernes por la noche, según narró en una publicación en las redes sociales con imágenes de la gente saludándola afectuosamente a su salida y llegada a España, acompañadas de un mensaje: "De México a Barcelona, como diría José Martí, amor con amor se paga. El corazón de México late fuerte en cualquier rincón".

El viaje de Sheinbaum, el primero a Europa desde que asumió el cargo en octubre de 2024, es un paso en el deshielo de las relaciones entre México y España.

Estas relaciones se tensaron en 2019 cuando el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta a Madrid exigiendo a la Corona una disculpa por los abusos cometidos, según México, durante la Conquista.

Sheinbaum mantuvo el reclamo de su antecesor y no invitó al rey a su investidura en 2024. En respuesta, España no envió representantes a la ceremonia.

En marzo, Felipe VI admitió que hubo "muchos abusos" durante la conquista española de América pese al "afán de protección" de los Reyes Católicos hacia los indígenas, unas declaraciones inéditas por su parte sobre ese asunto.

En respuesta, la presidenta Sheinbaum saludó el "gesto de acercamiento" del rey, aceptó luego la visita a Barcelona, donde se espera que mantenga un breve encuentro con Sánchez, e invitó a Felipe VI al Mundial de fútbol que tendrá lugar este verano en México, Estados Unidos y Canadá.

Mesoamérica, una región que comprendía partes de México y Centroamérica, tenía una población estimada de entre 15 y 30 millones de personas cuando el conquistador Hernán Cortés llegó en 1519 con un ejército de varios cientos de hombres, trayendo caballos, espadas, armas de fuego y también enfermedades como la viruela.

Tras un siglo de batallas, masacres y epidemias, solo quedaba entre uno y dos millones de habitantes autóctonos.