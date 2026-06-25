Sheinbaum y Felipe VI aprovechan el Mundial para zanjar la guerra diplomática

Sonrisas, apretones de manos y comentarios futbolísticos. Aprovechando la cordialidad del Mundial, la presidenta Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI sellan este jueves la mejora de relaciones bilaterales, deterioradas desde que México exigió disculpas a España por la conquista.

Los lazos se enfriaron cuando en 2019 el mentor político de Sheinbaum, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió en una carta a la corona española que reconociera los "crímenes y atropellos" cometidos en el siglo XVI.

Felipe VI no contestó. El ministerio de Asuntos Exteriores español se limitó a defender la historia compartida y rechazó la idea de pedir disculpas.

El resultado: años de fuerte tensión diplomática.

Sheinbaum no invitó al monarca a su investidura en octubre de 2024. En respuesta, España no envió representante a la ceremonia.

Pero en los últimos meses ambas partes dieron pasos positivos hasta llegar a este viaje de Felipe VI que "refuerza los vínculos de cercanía y afinidad que unen a ambos pueblos", según la Casa Real.

El encuentro se prevé breve y sin conferencia de prensa.

El rey visita a la presidenta en Ciudad de México, de camino a Guadalajara donde el viernes se enfrentan España y Uruguay en fase de grupos del Mundial.

La conversación sobre fútbol servirá para romper el hielo.

"Se abre una nueva comunicación", dijo Sheinbaum el miércoles en su rueda de prensa diaria. "Va a ser una reunión cordial", aseguró la mandataria que centrará su agenda en la importancia del "reconocimiento de los pueblos originarios, de su grandeza cultural, de lo que representan para México las grandes civilizaciones de antes y los pueblos originarios de hoy".

"Es un asunto de dignidad", agregó.

- Estrategia "equivocada" -

Fue el poder blando del deporte y la cultura que impulsó el deshielo.

El pasado marzo, durante la visita a una exposición en Madrid sobre la mujer en el México indígena, el rey admitió públicamente que hubo "mucho abuso" durante la conquista.

Poco después se supo que Sheinbaum lo había invitado a asistir al Mundial, que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá. Él aceptó y se empezaron a "sanar las heridas", dice a AFP el comentarista político mexicano Pablo Majluf.

Este analista es muy crítico con la estrategia "equivocada" de López Obrador y con el deseo actual de mostrar "que se consiguió lo que se quería, que era tener al rey reconociendo la postura de México".

Sin embargo, "son dos países profundamente vinculados tanto cultural como histórica y económicamente, así que el acercamiento es positivo per se", reconoce.

Ya a principios de junio, decenas de empresarios españoles y mexicanos se reunían en Ciudad de México, encabezados por el ministro de Economía español Carlos Cuerpo, con el objetivo de duplicar el comercio bilateral en 2030.

- Aliados frente a Trump -

Felipe VI viaja acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón.

El apretón de manos frente a las cámaras sellará una reconciliación iniciada en octubre cuando Albares reconoció, al inaugurar la misma exposición en Madrid, el "dolor e injusticia" causados a "los pueblos originarios" de América.

Anteriormente se otorgaron en España varios premios a personalidades e instituciones mexicanas, interpretados como sendos guiños. Estos incluyen el Premio Cervantes al escritor Gonzalo Celorio y el Premio Princesa de Asturias de la Concordia al Museo de Antropología de México.

Invitada por el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, Sheinbaum viajó en abril a Barcelona para participar en una cumbre de líderes izquierdistas aliados ante la agresiva política del estadounidense Donald Trump.

Fue su primera visita a Europa como presidenta y "un error" en opinión de Majluf porque la puso en la esfera de "enemigos" de Trump como el brasileño Lula da Silva.