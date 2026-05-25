Siete personas están atrapadas en una cueva en Laos desde hace cinco días

Buzos especializados, varios de los cuales participaron en 2018 en el espectacular rescate de jóvenes futbolistas en Tailandia, se sumaron a las operaciones para rescatar a siete personas atrapadas por el agua desde hace cinco días en una cueva en Laos, informó el lunes la prensa estatal.

Los siete pobladores entraron el 20 de mayo en la cueva, situada en la provincia de Xaysomboun, al noreste de la capital, Vientián, según el medio público Laophattana News.

Habían ido a "buscar oro", pero las fuertes lluvias provocaron una inundación y bloquearon la salida, detalló esta misma fuente.

Las autoridades locales y los habitantes de la zona intentaron evacuar el agua de la cueva con bombas, pero los equipos de rescate todavía no han logrado llegar hasta el grupo.

"Aún no sabemos si siguen con vida", declaró a la AFP Bounkham Luanglat, responsable de una asociación laosiana de rescatistas, según la cual un centenar de personas participan actualmente en las operaciones sobre el terreno.

Entre ellos se encuentran dos rescatistas tailandeses y un experto finlandés radicado en la región, que participaron en 2018 en el rescate de un equipo de fútbol atrapado en una cueva inundada en el norte de Tailandia, en Tham Luang.

Los chicos y su entrenador salieron 18 días después, al término de una misión que mantuvo al mundo en vilo, con casi 10.000 voluntarios locales y extranjeros movilizados día y noche.

Los rescatistas laosianos recurrieron este fin de semana al apoyo de sus pares en Tailandia para obtener sobre todo material especializado (bombas de agua, generadores y cámaras térmicas) que les permita localizar con precisión a las personas atrapadas.

"La misión es difícil debido a la lluvia. Tuvimos que salir porque el nivel del agua estaba subiendo", relató el rescatista tailandés Chakkit Taengtan en un video publicado el domingo en su página de Facebook.

Situada en una zona remota de la provincia de Xaysomboun, la cueva se adentra profundamente bajo tierra y los aldeanos podrían estar atrapados a más de 100 metros de la entrada, según los rescatistas.

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