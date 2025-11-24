Simpatizantes del dictador Franco desfilan en Madrid tras el aniversario de su muerte

Cientos de nostálgicos del régimen de Francisco Franco se manifestaron el viernes en Madrid, un día después de que se cumplieran 50 años de la muerte del dictador que gobernó España con mano de hierro durante casi cuatro décadas.

La Falange, una organización que se considera sucesora de los movimientos fascistas desaparecidos que ayudaron a Franco a llegar al poder en una sangrienta guerra civil entre 1936 y 1939, protestó contra lo que denomina el "régimen" constitucional democrático español de 1978.

Haciendo saludos fascistas y portando banderas nacionales de la época del dictador, el grupo también rindió homenaje al fundador del movimiento, José Antonio Primo de Rivera, cuyo aniversario de muerte, el 20 de noviembre, coincide con el de Franco.

A continuación, desfilaron desde la sede del principal partido conservador, el Partido Popular, hasta la de los socialistas en el poder, donde les esperaba una fuerte presencia policial, pudieron ver los periodistas de la AFP.

"Unidad nacional", "PSOE, PP, ¡la misma guerra es!", coreaban según las imágenes publicadas en las redes sociales, en referencia a las siglas de los partidos. También portaban una pancarta contra la inmigración.

Entre los presentes se encontraba Orsola Mussolini, bisnieta del dictador fascista italiano Benito Mussolini, quien proporcionó un apoyo militar crucial a Franco durante la guerra civil junto con la Alemania nazi de Adolf Hitler.

La representación del gobierno central en la región de Madrid afirmó que participaron 700 personas.

España ha lidiado este año con el legado del régimen de Franco (1939-1975), que aún divide a la sociedad y polariza la política.

Vencedor de la devastadora guerra civil, Franco gobernó de manera implacable durante 36 años y tras su fallecimiento ningún responsable del régimen que suprimió libertades fue juzgado gracias a una amplia amnistía que benefició a ambos bandos. Su muerte abrió paso a la democratización y modernización del país.

Para este sábado está convocada una contramanifestación antifascista en la capital española.