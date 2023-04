Sindicatos franceses califican de "fracaso" una reunión con el gobierno sobre una impopular reforma

Los líderes de los principales sindicatos franceses consideraron este miércoles un "fracaso" la reunión con la primera ministra, Elisabeth Borne, a quien reclamaron retirar una impopular reforma de las pensiones la víspera de una nueva jornada de protestas.

"Volvimos a decir a la primera ministra que no podía haber otra salida democrática que la retirada del texto", pero "respondió que deseaba mantenerlo, lo que es una decisión grave", dijo en nombre de los sindicatos Cyril Chabanier, de la central CFTC.

Francia registra un fuerte conflicto social desde enero por la reforma del presidente liberal Emmanuel Macron para retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años para cobrar una pensión completa.

Ante el temor a perder la votación en el Parlamento y tras usar una serie de procedimientos parlamentarios para limitar el debate, Macron decidió a mediados de marzo adoptarla por decreto, una decisión que radicalizó las protestas.

La reforma, que el gobierno considera clave para evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, se encuentra actualmente en el Consejo Constitucional, que el 14 de abril debe pronunciarse sobre su validez.

A la espera de esa decisión, el gobierno intenta pasar página con nuevos proyectos, como una nueva ley del Trabajo, que la primera ministra quería discutir este miércoles con los líderes sindicales.

"No me planteo avanzar sin los interlocutores sociales", dijo a la prensa Borne tras una reunión que consideró de "etapa importante" y en la que, en su opinión, los sindicatos expresaron su disposición a "trabajar más adelante".

Sin embargo, las centrales dijeron a la prensa que no están dispuestos a abordar nuevos temas, mientras no se retire la ley de las pensiones, por lo que consideraron un "fracaso" que la jefa de gobierno no se mostrara dispuesta a discutir sobre esta última.

"Estamos viviendo una grave crisis democrática", apuntó el líder del principal sindicato CFDT, Laurent Berger, en referencia a que dos de cada tres franceses, según los sondeos, así como los sindicatos, se oponen a esta reforma.

Francia vivirá el jueves su undécima jornada de huelga y manifestación desde enero contra la protesta. A inicios de marzo, lograron movilizar a más de un millón de personas, según las autoridades, y más de tres millones, según los sindicatos.