Siria anuncia acuerdo sobre el futuro de las dos bases rusas en el país

Siria anunció el domingo haber alcanzado un acuerdo sobre el futuro de las dos bases rusas en el país, que Moscú utilizó para apoyar al presidente Bashar al Asad durante la guerra civil.

Las instalaciones militares del aeropuerto de Hmeimim y del puerto de Tartús, en la costa mediterránea, serán transformadas “en centros conjuntos de formación, en el marco de nuevos acuerdos que preserven los intereses mutuos”, declaró el Ministerio sirio de Relaciones Exteriores, citado por la agencia oficial de noticias Sana.

El acuerdo, fruto de un año y medio de negociaciones, “estableció un plazo no superior a tres meses para completar el proceso”, precisó la agencia.

Paralelamente, las instalaciones civiles de las dos bases serán entregadas a las autoridades de Damasco.

La base aérea de Hmeimim y la base naval de Tartús constituían los únicos puestos militares oficiales de Rusia fuera del territorio de la antigua Unión Soviética. Ambas permanecieron operativas durante las negociaciones.

Moscú las utilizó ampliamente durante su intervención en 2015 en la guerra civil siria en apoyo de Bashar al Asad, bombardeando zonas controladas por los rebeldes.

El presidente ruso, Vladimir Putin, recibió en dos ocasiones en Moscú a su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, desde la caída de Asad, quien se refugió en Rusia y cuya extradición reclama Damasco.

A principios de este año, el Kremlin retiró sus fuerzas del aeropuerto de Qamishli, en la zona autónoma kurda del noreste de Siria.