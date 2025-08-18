Sube a 20 muertos el balance de una explosión en una fábrica de armas rusa

El balance de la explosión en una fábrica de armas en la región rusa de Riazán subió a 20 muertos y más de 100 heridos, anunciaron las autoridades locales el lunes, al tiempo que se abrió una investigación por violaciones de las normas de seguridad.

En un primer momento se informó de 11 muertos tras la explosión ocurrida el viernes en la fábrica Elastik, a 200 kilómetros al sureste de Moscú, dedicada a la producción de explosivos y municiones, según medios independientes.

"Veinte personas murieron como consecuencia de este accidente", anunciaron las autoridades locales el lunes en Telegram y añadieron que 134 personas resultaron heridas, 31 de las cuales permanecen hospitalizadas.

El lunes se declaró día de luto en la región.

La cadena rusa de Telegram 112, conocida por sus estrechos vínculos con las fuerzas de seguridad, afirmó que la explosión se produjo por la detonación accidental de un proyectil.

La fábrica ya había recibido varias advertencias de las autoridades por incumplimiento de las normas de seguridad, añadió la misma fuente.

Imágenes publicadas por el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia muestran en ruinas una de las paredes de la fábrica. Según las autoridades, las operaciones de rescate continuaban el lunes, tres días después del accidente.

El Comité de investigación abrió una investigación penal por violación de las normas de seguridad industrial y precisó que la explosión no fue causada por un ataque ucraniano.

Desde el inicio la ofensiva rusa en Ucrania en 2022, Kiev responde con ataques a la infraestructura industrial rusa.

Las explosiones o incendios accidentales son comunes en Rusia debido al deterioro de las infraestructuras, a menudo de la era soviética, o al incumplimiento de las normas de seguridad.

En 2021, una explosión accidental causó la muerte de 17 personas en esta misma fábrica. Los funcionarios fueron condenados a prisión.