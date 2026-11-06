Suben a 50 los muertos por el ataque ruso del lunes en el sur de Ucrania

El balance del ataque ruso que alcanzó el lunes un punto de distribución de ayuda humanitaria en el sur de Ucrania ha subido a 50 muertos, anunciaron el viernes los servicios de emergencia, mientras siguen encontrándose cuerpos bajo los escombros.

Según Kiev, varias bombas planeadoras, un arma especialmente destructiva, fueron lanzadas el lunes por el ejército ruso contra un edificio de una localidad situada a unos quince kilómetros del frente, en el momento en que se estaba llevando a cabo allí una distribución de ayuda alimentaria para los habitantes.

"El balance de víctimas del ataque aéreo ruso contra la localidad de Komychuvakha, en la región de Zaporiyia, del 2 de noviembre, asciende ahora a 50", señaló el Servicio de Situaciones de Emergencia.

"A pesar de las difíciles condiciones y de la amenaza constante de nuevos ataques rusos, las operaciones de búsqueda y rescate continúan", añadió.

El anterior balance de las autoridades daba cuenta de 40 muertos.

La misión de observación de la ONU en Ucrania acusó el martes al ejército ruso de o bien "saber que se estaba llevando a cabo una distribución humanitaria", o bien "no haber tomado las medidas más elementales para asegurarse de ello" antes de atacar ese edificio.

Las autoridades rusas no han hecho ningún comentario sobre este ataque, pero blogueros militares han asegurado que el edificio alcanzado albergaba un punto de despliegue temporal de operadores de drones ucranianos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció que este "horrible ataque" ocurría precisamente en momentos en que deberían retomarse las negociaciones con Moscú para intentar poner fin a la guerra.

Las conversaciones entre ambos beligerantes, mediadas por Estados Unidos, están programadas para la próxima semana en Abu Dabi.

En preparación a esa cita, representantes de la OTAN, Estados Unidos, Ucrania y aliados europeos se reunieron en Bruselas para "avanzar hacia un fin justo y sostenible de la guerra", dijo una portavoz de la Alianza militar.