Sudáfrica e Israel anuncian la expulsión de representantes diplomáticos

Sudáfrica e Israel anunciaron el viernes la expulsión recíproca de representantes diplomáticos, una nueva crisis entre ambos países que ya se habían vivido enfrentado por la situación en la Franja de Gaza.

El gobierno de Pretoria declaró persona non grata al principal diplomático israelí en el país y le dio 72 horas para salir, indicó el ministerio de Exteriores sudafricano.

Poco después Israel reaccionó anunciando la expulsión del encargado de negocios de Sudáfrica en Tel Aviv,

Según el ministerio sudafricano, el gobierno israelí fue informado de que su encargado de negocios, Ariel Seidman, ha sido "declarado persona non grata" y "obligado a abandonar la República en un plazo de 72 horas".

"Esta medida decisiva se produce tras una serie de violaciones inaceptables de las normas y prácticas diplomáticas que suponen un desafío directo a la soberanía de Sudáfrica", indicó en un comunicado.

Por su parte Israel justificó la expulsión de Shaun Edward Byneveldt, el máximo representante diplomático de Sudáfrica, por "los ataques falsos de Sudáfrica contra Israel en la escena internacional", indicó en X del Ministerio de Exteriores israelí.

Las relaciones entre ambos países ya era tensas desde 2023, cuando Sudáfrica acusó a Israel de genocidio en la Franja de Gaza y presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano jurídico de Naciones Unidas.

El ministerio reprocha al encargado de negocios israelí "el uso reiterado de plataformas oficiales israelíes en redes sociales para lanzar ataques insultantes" contra el presidente Cyril Ramaphosa.

Las autoridades sudafricanas se mostraron indignadas por algunos mensajes en redes publicados por la embajada israelí así como por la visita de una delegación israelí a la provincia del Cabo Oriental y su encuentro con uno de los reyes del pueblo xhosa.

"Han socavado sistemáticamente la confianza y los protocolos esenciales para las relaciones bilaterales", afirmó.

Sudáfrica, que alberga la mayor comunidad judía del África subsahariana, apoya la causa palestina y mantiene una postura muy crítica con Israel y sus acciones en Gaza, un territorio palestino ocupado.

Desde noviembre de 2023, la embajada sudafricana en Tel Aviv está cerrada.