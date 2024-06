Sunak y Starmer hacen tablas en último debate antes de unas elecciones británicas con color laborista

El primer ministro conservador británico, Rishi Sunak, y el líder laborista, Keir Starmer, hicieron tablas el miércoles en Nottingham, en el segundo y último cara a cara televisado antes de las elecciones del 4 de julio, en las que el partido opositor parte como gran favorito.

Una encuesta del instituto Yougov publicada tras el debate indicó que el 50% de los encuestados dio como ganador a Sunak, de 44 años, y la otra mitad a Starmer, de 61.

El laborista Starmer, a quien los sondeos colocan con alrededor de 20 puntos de ventaja sobre su rival en los comicios, lo que pondría fin a catorce años de gobiernos conservadores, trató de no cometer errores que debiliten su amplia ventaja a una semana de las elecciones, abogando por cambios y por la seriedad presupuestaria.

El momento más animado del debate llegó con el intercambio dialéctico sobre sus respectivas políticas para detener la inmigración irregular, uno de los temas claves dentro de la campaña.

Sunak defendió su plan de deportar inmigrantes irregulares a Ruanda y atacó duramente a Starmer por la falta de precisión de su programa.

"¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Es una pregunta sencilla", dijo Sunak, mientras el líder laborista parecía en apuros, limitándose a repetir que quería "combatir las bandas" de contrabandistas y mejorar la gestión de las solicitudes de asilo.

- "Política como servicio público" -

El líder laborista, que ha acercado a su partido hacia posiciones más de centro tras la derrota en las elecciones de 2019 de su antecesor Jeremy Corbyn, de corte más izquierdista, insistió en que "lo que [le] gustaría hacer si [es] elegido primer ministro es restablecer que la política vuelva al servicio público".

Sunak, que lleva en el puesto de primer ministro desde octubre de 2022, sabedor que las encuestas de intención de voto le son claramente desfavorables, se lanzó a la ofensiva desde el principio, acusando a su oponente de "no ser honesto" al no decir que va a "aumentar los impuestos", una de sus líneas de ataque favoritas contra los laboristas en la campaña.

El dirigente conservador, al que de nada ha servido reducir la inflación del 11% al 2% en los menos de dos años que lleva en el cargo, trató en el debate de recortar diferencias con todas las encuestas en contra.

El Brexit en 2020 y sus consecuencias para la economía británica, el covid y el aumento del costo de vida han dejado pocas posibilidades de recuperación al Partido Conservador de Sunak.

"Se pueden obtener recortes de impuestos con los conservadores o miles de libras de impuestos adicionales con el Partido Laborista", insistió Sunak en varias ocasiones.

- Apuestas fraudulentas -

El Partido Conservador se vio salpicado el 20 de junio por sospechas de apuestas fraudulentas sobre la fecha en la que se programarían las elecciones, poco antes de que Sunak hiciera el anuncio oficial.

Dos miembros del Partido Conservador están siendo investigados por este asunto.

"He sido muy claro. Cualquiera que haya infringido las reglas no sólo debe afrontar todas las consecuencias de la ley, sino que me aseguraré de que lo expulsen del Partido Conservador", señaló el primer ministro en referencia al caso de las apuestas fraudulentas.

En el primer debate, el 4 de junio en Salford, cerca de Mánchester, un sondeo de Yougov dio como ganador del primer asalto al líder conservador, con un 51% de votos favorables de los encuestados, frente a un 49% para Starmer.

Aquel día, Sunak se mostró también muy combativo ante su desventaja en las encuestas y la amenaza electoral del líder de extrema derecha, Nigel Farage, que anunció a principios de junio que se presentaría a los comicios, liderando su partido Reform UK.

Algunas encuestas predicen uno de los peores resultados de la historia para los conservadores y también los mejores para los laboristas, cuyo último primer ministro fue Gordon Brown en 2010.