Suspenden programa de Jimmy Kimmel "indefinidamente" tras comentarios sobre Charlie Kirk

El programa de variedades de Jimmy Kimmel saldrá del aire "indefinidamente", anunció el miércoles la televisora ABC, luego de que el presentador estadounidense afirmara que parte de la derecha intenta explotar políticamente el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

El anuncio fue de inmediato celebrado por el presidente Donald Trump, quien lo calificó como una "excelente noticia para Estados Unidos", en medio de su enfrentamiento con los medios estadounidenses y de voces críticas como la de Kimmel.

"En Vivo con Jimmy Kimmel será suspendido indefinidamente", dijo un vocero de la cadena estadounidense ABC a AFP.

Charlie Kirk, un importante aliado de Trump, fue asesinado el 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en una universidad de Utah.

El sospechoso del crimen, Tyler Robinson, de 22 años, se entregó a las autoridades al día siguiente, y fue acusado esta semana de homicidio agravado.

Kimmel abordó la conmoción causada por el asesinato en su programa del lunes.

"Durante el fin de semana se registraron nuevos mínimos, con la pandilla MAGA (en referencia al movimiento de Trump, Make America Great Again) tratando desesperadamente de caracterizar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello", dijo el humorista.

Kimmel hizo el comentario en momentos en que autoridades de la administración Trump colocan bajo escrutinio a organizaciones y movimientos liberales y de izquierda, una campaña que sus detractores califican como una amenaza a las libertades civiles de Estados Unidos.

Trump reaccionó en su red Truth Social.

"El programa de Jimmy Kimmel, cuestionado por sus bajos índices de audiencia, ha sido CANCELADO. Felicidades a ABC por haber tenido finalmente el valor de hacer lo que había que hacer. Kimmel no tiene NINGÚN talento", escribió el mandatario.

El humorista no se ha pronunciado aún sobre la decisión.

- "Por las buenas o por las malas" -

Poco antes del anuncio de ABC, la red Nexstar (que controla la mayor parte de los canales afiliados que difunden la programación de ABC en Estados Unidos) publicó un comunicado informando que sacaría del aire el programa de Kimmel tras considerar "ofensivo e insensible" el monólogo del humorista.

"Seguir dándole una plataforma de transmisión al señor Kimmel en las comunidades a las que llegamos simplemente no atiende al interés público", dijo Andrew Alford, presidente de la red en el texto.

"Hemos tomado la difícil decisión de reemplazar su programa en un esfuerzo de que prevalezcan las cabezas más frías al tiempo que avanzamos hacia una retomada del diálogo respetuoso y constructivo", agregó.

Más temprano el miércoles, Brendan Carr, director de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, que regula el sector en Estados Unidos), calificó de "enfermizo" el comentario de Kimmel, en una entrevista con un podcaster, e insinuó que podrían tomar acciones legales.

"Francamente cuando ves cosas así (...) podemos hacer esto por las buenas o por las malas. O estas compañías buscan la manera de cambiar la conducta, de actuar francamente respecto a Kimmel, o la FCC tendrá trabajo adicional por delante", comentó Carr.

"Ellos tienen una licencia garantizada por la FCC, y eso viene con una obligación de operar en el interés público", dijo Carr.

El sorpresivo anuncio de la suspensión del popular programa llega dos días después de que el presidente Trump demandara al diario New York Times por 15.000 millones de dólares acusándolo de ser "un auténtico 'portavoz' del Partido Demócrata de izquierda radical".

Trump, un constante crítico de los medios de comunicación tradicionales, ha intensificado su hostilidad contra el sector desde su regreso a la Casa Blanca en enero con acciones legales y continuas críticas.

En medio de la creciente polarización, en julio la cadena CBS anunció que el programa de variedades nocturno del humorista Stephen Colbert saldría del aire el año que viene.

La cadena informó el fin del programa días después de que el presentador criticara al aire un acuerdo por 16 millones de dólares entre Trump y Paramount, compañía aliada de CBS, para poner fin a una demanda del Presidente.

CBS dijo entonces que se trató de una decisión "puramente financiera".

"The Late Show with Stephen Colbert" ganó un Emmy el domingo.