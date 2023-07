Suspenden temporalmente la búsqueda de migrantes cerca de Canarias

Los rescatistas españoles suspendieron temporalmente el miércoles las búsquedas de las embarcaciones de migrantes desaparecidas, según una oenegé, cerca del archipiélago de Canarias debido a las malas condiciones meteorológicas en esa zona del Atlántico.

"Las condiciones meteorológicas ahora mismo son adversas para realizar búsqueda con medio aéreo", indicó a la AFP una portavoz del servicio español de Salvamento Marítimo, sin dar más precisiones.

La situación se evaluará de nuevo "por la tarde", para ver si puede "salir un medio aéreo", agregó.

Debido a la amplitud de esta zona cercana al archipiélago español, las búsquedas se están realizando por vía aérea y "con colaboración de buques" que navegan por las inmediaciones, añadió.

Según la oenegé española Caminando Fronteras, que basa sus datos en testimonios de migrantes o sus familias, tres embarcaciones que zarparon de Senegal con unos 300 migrantes a bordo en total siguen desaparecidas.

Una de ellas salió el 27 de junio de la ciudad senegalesa de Kafountine, situada a unos 1.700 kilómetros de las costas de Canarias, con unas 200 personas a bordo, de acuerdo con la oenegé.

Salvamento Marítimo socorrió el lunes a 78 migrantes que iban en una precaria embarcación y los llevó hasta la isla de Gran Canaria, donde fueron recibidos por la Cruz Roja. Pero, según Caminando Fronteras, no se trataba de ninguno de los tres barcos desaparecidos.

La confusión se incrementó el martes, cuando el ministerio de Relaciones Exteriores de Senegal emitió un comunicado negando que sus ciudadanos estuvieran desaparecidos en el mar.

"El ministerio (...) se quedó asombrado al escuchar reportes en redes sociales de la desaparición en el mar de al menos trescientos supuestos emigrantes senegaleses, cuyos barcos salieron de Kafountine hacia las islas Canarias", afirmó.

"Se han llevado a cabo verificaciones para demostrar que esta información carece completamente de fundamento", añadió.

Además, el ministerio añadió que 260 senegaleses fueron rescatados entre el 28 de junio y el 9 de julio en aguas marroquíes, pero no especificó si eran de los barcos mencionados inicialmente por Caminando Fronteras.

Contactadas por la AFP, las autoridades marroquíes no confirmaron la información.

Caminando Fronteras indicó, de su lado, en un comunicado este miércoles que había podido verificar que los rescates mencionados por Dakar correspondían "a otras alertas de embarcaciones que salieron también de las costas de Senegal, pero no a las que llevan a bordo las 300 personas en búsqueda".

El alcalde de Kafountine había confirmado el lunes a la AFP la salida de migrantes, de los que no se tenía ninguna noticia. "Son senegaleses, gambianos, guineanos, sierraleoneses. La mayoría de las veces son extranjeros que no vienen de la ciudad, que no viven en la zona", explicó.