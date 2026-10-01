Tras la saga Trump, los Nobel regresan sumidos en la prudencia

Apenas recuperado del "episodio Trump", el Comité del Nobel avanza con pies de plomo antes de entregar su Premio de la Paz, punto culminante de su temporada de reconocimientos que comienza el lunes con la medalla de Medicina.

¿Cuánto tiempo seguirá el nombre del presidente estadounidense asociado a este prestigioso galardón? La campaña de Donald Trump a favor de su candidatura al Nobel sometió al comité a una presión sin precedentes el año pasado.

La situación se volvió aún más delicada cuando la ganadora de 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado, le regaló su medalla de oro al magnate republicano, al considerar que se la merecía tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas.

Tras esa saga, el Comité del Nobel sabe que Trump lo está observando este año.

"Siempre hay mucho cabildeo, incluso intentos de ejercer presión", afirmó su secretario, Kristian Berg Harpviken, en una entrevista con la AFP. "En cierto modo, estamos muy acostumbrados a ello".

- Niños, periodistas, justicia -

Sin embargo, según varios expertos, esto debería impulsar al comité a optar por un premio que no genere chispas el 9 de octubre.

"Tras el galardón del año pasado, sin duda buscan evitar cualquier polémica este año", consideró Haakon Gjerløw, director del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO).

Su escenario preferido: un Premio Nobel compartido entre Save the Children y el ucraniano Mikola Kuleba, quien trabaja para recuperar a los niños ucranianos secuestrados o trasladados a la fuerza por Rusia.

Esta opción tendría además el mérito de complacer a la esposa del mandatario estadounidense, Melania Trump, quien escribió en 2025 una carta al gobernante ruso, Vladimir Putin, para abogar por la liberación de los niños ucranianos.

Entre los otros favoritos del PRIO se encuentran las Salas de Respuesta a Emergencias de Sudán (ERR, en inglés), una amplia red de voluntarios que brinda asistencia a una población afectada por la guerra y el hambre; el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), dado que el año 2025 volvió a ser mortífero para la profesión, y... la Estación Espacial Internacional.

Si el comité está dispuesto a enfrentarse a Trump, también podría reconocer a la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, a la Corte Penal Internacional o incluso al papa León XIV.

- ¿La argentina Schweblin para Literatura? -

Otro premio destacado es el Nobel de Literatura, que se anunciará el 8 de octubre.

Una vez más, las especulaciones van a todo vapor.

Dado que la lista de nominados es confidencial durante medio siglo, cada año se lleva a cabo un juego de adivinanzas en los círculos literarios suecos.

Tras haber premiado al autor húngaro László Krasznahorkai el año pasado, la Academia Sueca podría optar esta vez por una escritora, quizás proveniente de Latinoamérica, predicen algunos críticos consultados por la AFP.

"En los últimos años se ha hablado mucho del 'milagro literario latinoamericano', esa nueva generación que ha tomado el relevo de los autores masculinos adeptos al realismo mágico, como (el nobel colombiano) Gabriel García Márquez", explicó Lina Kalmteg, de la radio pública sueca SR.

"En este nuevo auge, son las mujeres las que se imponen, con una escritura a menudo teñida de feminismo, pero también con frecuencia bastante sombría y violenta, salpicada de toques surrealistas", señaló.

La argentina Samanta Schweblin, de 48 años, sería una opción muy interesante y sorprendente, "pero seguramente aún es demasiado joven", afirmó.

Otros apuestan por la estadounidense de origen antiguano Jamaica Kincaid, cuya obra aborda el exilio, la identidad y los traumas heredados del colonialismo, o incluso por la china Can Xue.

Los "candidatos habituales al Nobel" también siguen siendo una posibilidad, como el australiano Gerald Murnane, su compatriota Alexis Wright, el estadounidense Thomas Pynchon o la mexicana Cristina Rivera Garza.

La Academia Sueca, criticada durante mucho tiempo por sus elecciones centradas en autores occidentales y sacudida por un escándalo del movimiento #MeToo en 2018, se ha renovado por completo y más de la mitad de sus miembros han sido reemplazados.

Desde entonces, casi la mitad de los galardonados han sido mujeres.

La temporada de los Premios Nobel comenzará el lunes con el de Medicina, seguido del de Física el martes y el de Química el miércoles.

Los trabajos en torno a la hormona GLP-1, cuya acción imitan numerosos tratamientos contra la obesidad como Ozempic o Mounjaro, figuran entre los descubrimientos médicos que podrían ser galardonados.