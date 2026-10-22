Tras los disturbios, juicios acelerados en Francia

Los tribunales franceses han emitido fallos rápidos, incluyendo órdenes de encarcelamiento, en unos procedimientos acelerados contra los acusados de participar en los disturbios que empañaron las protestas contra la carestía de la vida del pasado fin de semana.

El gobierno defiende que este tipo de juicios, acelerados, son necesarios para restablecer el orden tras los altercados del sábado, que acarrearon algunos de los peores episodios de violencia urbana de los últimos años.

Pero los tribunales están desbordados y hay abogados que aseguran que, con estos métodos, se está corriendo el riesgo de incurrir en una represión estatal.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, afirmó este jueves que 217 personas han sido encarceladas a raíz de los disturbios, de las cerca de 2.700 que han sido detenidas desde el sábado en relación con esos sucesos. Según él, esa cifra está llamada a aumentar.

Mathilde B., una estudiante de 19 años, y François D., de 20, que afirmó que quiere ser guía de montaña, vinieron el sábado a París desde Auxerre, una ciudad al sureste de la capital. Pero la policía encontró un puño americano y una navaja en la bolsa del joven y averiguó que ambos habían hablado de "guerra de guerrillas" y de "golpear a los antidisturbios" en redes sociales.

Mathilde B. fue condenada a una pena de cinco meses de prisión condicional pero François D., en cambio, fue enviado a la cárcel inmediatamente después del juicio, con una sentencia de ocho meses, dos de los cuales los tendrá que pasar en prisión.

Por su parte, el abogado Tristan Lawless contó que está defendiendo a un cliente para el que requirieron cinco meses de cárcel, con obligación de entrar en prisión.

Según él, el juicio se estaba celebrando "a partir de un expediente de 50 páginas que, en mi opinión, se elaboró con prisas, con informaciones a menudo vagas y poco detalladas" y aseguró que a su cliente lo golpearon mientras estaba detenido.

- "Presión sobre los jueces" -

Este jueves, Darmanin dijo que de las 217 personas que fueron enviadas a la cárcel, "la mitad no tenía antecedentes penales" y observó que "en general, se trata de hombres de entre 18 y 25 años".

Darmanin, que también es exministro del Interior, es uno de los miembros más veteranos y activos del gobierno encabezado por Sébastien Lecornu.

En el pasado se llegó a decir que tenía ambiciones presidenciales, pero actualmente es uno de los partidarios más destacados del ex primer ministro de centroderecha Édouard Philippe, que es visto como uno de los pocos candidatos a la presidencia francesa capaces de derrotar a la ultraderechista Marine Le Pen, favorita según los sondeos para las elecciones del próximo año.

"Nos oponemos firmemente a lo que vemos como un intento de Gérald Darmanin de hacer más punitivo el sistema de justicia", declaró el abogado parisino Romain Ruiz, miembro del colectivo "Colère noire" (Ira negra), muy crítico con el sistema judicial.

El letrado acusó a Darmanin de "presionar a los jueces para lograr penas más duras" y de "celebrar públicamente el encarcelamiento de gente joven".

"Nunca aceptaremos que el sistema judicial se convierta en un brazo de la represión", señaló.

- "Extremadamente firme" -

Manuel, un cocinero de 21 años del centro de Francia, sin antecedentes penales, dijo que había venido a París "por capricho" para celebrar su cumpleaños con un amigo.

Pero la policía lo detuvo el sábado cerca de uno de los puntos donde empezaba una de las protestas, y le encontró varias botellas de cristal, trapos y un mechero, elementos que servían, según la fiscalía, para fabricar cócteles Molotov. Fue condenado a ocho meses de cárcel, dos de los cuales tendrá que pasar en prisión.

Souleymane, un jove de 19 años de Costa de Marfil que vive en Francia sin permiso de residencia, fue arrestado en el norte de la capital cuando, supuestamente, estaba robando una moto tras haber asaltado una tienda. Ya había sido condenado tres veces anteriormente y fue sentenciado a ocho meses de prisión firme.

Y Julien M., un videoartista del sureste de Francia, fue acusado de lanzar un cono de tráfico que por poco golpea a un policía. Según dijo, esa sería su última protesta y el tribunal lo dejó en libertad condicional hasta que se celebre su juicio, a finales de noviembre.

Los fiscales y jueces están encarcelando a gente que, hasta ahora, no tenía antecedentes, señaló Darmanin.

"Esto muestra que las decisiones de la justicia se están aplicando de una manera extremadamente firme", afirmó.

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