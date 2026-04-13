Trump advierte que cualquier “barco de ataque” iraní que rompa bloqueo de EEUU será “eliminado”

El presidente Donald Trump advirtió que las fuerzas estadounidenses destruirán cualquier “barco de ataque” iraní que se acerque al bloqueo naval de los puertos de Irán impuesto por Estados Unidos y que entró en vigor este lunes.

“Advertencia: si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro BLOQUEO, será ELIMINADO de inmediato”, dijo Trump en su red Truth Social, y añadió que el resto de la Marina iraní había sido “completamente aniquilada”.

Trump dijo que las fuerzas armadas de Estados Unidos utilizarán “el mismo sistema de eliminación” usado “contra los narcotraficantes en barcos en alta mar”, en referencia a los ataques aéreos contra presuntas embarcaciones de narcóticos en el Caribe y el Pacífico.