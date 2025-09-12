Trump anuncia que desplegará la Guardia Nacional en Memphis para luchar contra la criminalidad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que desplegará tropas de la Guardia Nacional en la ciudad de Memphis, Tennessee, un nuevo paso en su combate contra la criminalidad con fuerzas federales, que sus críticos denuncian como autoritario.

"Vamos a ir a Memphis. Memphis está en serios problemas. El alcalde está contento, es un alcalde demócrata. Vamos a arreglar eso como lo hicimos en Washington", declaró Trump en una entrevista con Fox News.

Trump refirió que un sindicalista del sector ferroviario fue quien le aconsejó priorizar la ciudad de Memphis.

El mandatario republicano ha enviado hasta ahora a la Guardia Nacional a Los Ángeles y la ha desplegado en la capital, Washington, donde goza de amplias prerrogativas al ser un territorio bajo jurisdicción federal.

En días recientes había anunciado su intención de enviar tropas federales a las ciudades de Chicago y de Nueva Orleans.

Los críticos afirman que Trump está extralimitando sus poderes al ordenar a las tropas que realicen tareas, incluidas detenciones y registros e incautaciones, que normalmente corresponden a la policía local y a los agentes de inmigración.